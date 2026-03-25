도시에 봄꽃 향기 가득 채워요

  • 동아일보

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24일 서울 송파구 석촌호수 서호에 있는 미디어 아트 조형물 더 스피어 인근에서 마을정원사들이 봄을 맞아 꽃을 심고 있다. 마을정원사는 지자체 교육을 이수하고 지역 녹지 관리에 참여하는 정원 관리 활동가를 뜻한다.

#석촌호수#미디어 아트 조형물#마을정원사#정원 관리 활동가
박형기 기자 oneshot@donga.com
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