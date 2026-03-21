생수는 1병만, 커피는 No…‘BTS 광화문’ 이것만은 알고 오세요

21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG(아리랑)’에 약 26만 명 이상이 몰릴 것으로 예상되면서, 관람객들의 이동·보안·안전 관리가 핵심 변수로 떠오르고 있다. 공연 자체뿐 아니라 입장부터 귀가까지 전 과정이 ‘고난도 동선’이 될 수 있다는 분석이다. ● “물 한 병만 허용”…공항 수준 보안 검색
이번 공연은 테러 경보 ‘주의’ 단계 속에 진행되며, 총 31개 게이트에 문형 금속탐지기(MD)가 설치된다.
반입 가능한 물품은 500mL 이하 미개봉 생수 1병과 응원봉 정도로 제한된다. 커피, 주스, 도시락 등 모든 음식물은 반입이 금지된다.
촬영 장비, 태블릿·노트북 등 IT 기기, 셀카봉, 삼각대, 장우산, 드론 장비 등도 반입할 수 없다. 대형 가방이나 캐리어 역시 제한 대상이다.
암표 방지를 위한 신분증 확인도 엄격하게 진행될 예정이어서 입장 대기 시간이 길어질 것으로 보인다.
● 광화문역 안 선다…“이미 이동이 관람의 절반”
교통 통제는 사실상 ‘공연의 일부’다.
5호선 광화문역은 오후 2시부터 밤 10시까지 무정차 통과하며 출입구가 전면 폐쇄된다. 시청역(1·2호선)과 경복궁역(3호선)도 오후 3시부터 탄력적으로 무정차 통과된다.
관람객들은 종각역, 을지로입구역, 안국역 등 인근 역에서 내려 도보 이동해야 한다.
광화문~시청 구간 도로도 전면 통제되며, 버스 노선도 대거 우회 운행된다. 따릉이와 전동 킥보드 등 개인형 이동장치도 운영이 중단된다.
● 낮은 봄, 밤은 겨울…“체감온도 더 떨어진다”
이날 서울은 낮 최고 15도, 밤에는 7도까지 떨어질 것으로 예상된다. 특히 광화문 일대는 빌딩풍 영향으로 체감온도가 더 낮아질 수 있다.
얇은 옷을 여러 겹 입는 ‘레이어드 복장’이 필수이며, 경량 패딩이나 두꺼운 외투를 준비하는 것이 좋다.
핫팩과 보조배터리도 필수 준비물로 꼽힌다.
● 인파 속 안전 수칙…“흉부 공간 확보가 핵심”
주최 측은 약 8000~1만 명 규모의 안전 인력을 배치하지만, 관람객 스스로의 대응이 중요하다. 인파가 몰릴 경우 가방을 앞으로 메고 팔짱을 껴 가슴 앞 공간을 확보해야 한다.
넘어졌을 경우 몸을 둥글게 말아 주요 장기를 보호하는 것이 권장된다.
이동 시에는 군중 흐름에 맞추되, 대각선 방향으로 천천히 빠져나오는 것이 안전하다.
혼잡 상황에서는 떨어진 물건을 줍지 않는 것이 원칙이다.
● 화장실·의료까지 미리 확인…“현장은 기다림의 연속”
공연장 일대에는 70여 개 개방 화장실이 운영되며, 세종문화회관·서울역사박물관·프레스센터 등에서 이용 가능하다.
현장에는 진료소 3곳과 의료부스 11개, 이동형 중환자실이 배치된다. 세종대왕 동상, 이순신 동상, 숭례문 인근 등에 위치해 있다.
● 귀가도 전쟁…지하철 증편
공연 종료 이후 귀가 동선도 변수다. 광화문역·시청역·경복궁역은 오후 10시부터 다시 이용 가능하며, 2·3·5호선에는 임시 열차 12대가 투입돼 총 24회 증회 운행된다.
임시 열차는 혼잡 완화를 위해 빈 차량 상태로 도착해 승객을 태울 예정이다.
이번 공연은 단순한 콘서트를 넘어, 도시 전체가 움직이는 대형 이벤트다. 입장, 이동, 대기, 관람, 귀가까지 전 과정이 관람 경험을 좌우할 것으로 보인다.
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