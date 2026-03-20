차 뒤에 바짝 붙어 어슬렁…악질 오토바이 검거

차량 뒤에 바짝 붙어 주행하는 방법으로 앞차의 후방 추돌 사고를 유도한 오토바이 운전자가 경찰에 붙잡혔다.
16일 경찰청 유튜브에 따르면, 천안동남경찰서 소속 조한범 경사는 지난 1월 8일 교통사고 신고를 받고 현장에 출동했다. 차량이 후진을 하다가 뒤에 있던 오토바이를 충돌한 사고였다.
조 경사는 처음엔 단순한 교통사고인 줄 알았으나, 112신고 처리 이력을 조회해 보니 동일한 내용의 신고가 비정상적으로 많이 접수돼 있었다.
수상하게 여긴 조 경사가 CCTV를 분석해본 결과 오토바이 운전자는 앞 차량과 1m 이내로 바짝 붙어 어슬렁거렸다.
앞차가 정지하자 오히려 더 앞으로 다가가 밀착해서 오토바이를 세웠다. 조 경사는 추궁 끝에 피의자의 고의 사고 자백을 받아냈다.
이 오토바이 운전자가 신고한 사고는 모두 59건에 달했으며, 이 가운데 50건이 ‘후방 충돌’ 사고였다.
영상이 공개되자 비슷한 경험을 했다는 댓글이 달렸다. 누리꾼들은 “나도 1년 전에 비슷한 사고 당해 120만 원에 합의했다. 신고 했어야 하는데” “나도 버스 뒤에 바짝 붙어 가는 오토바이 봤다”, “저런 악질은 중형으로 처벌해야 근절된다” “다른 사람 당하지 않게 얼굴 공개했으면 좋겠다”며 분노를 표했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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