젠슨 황 장녀 “두려워 말고 ‘AI 로켓’ 올라타라” 서울대서 강연

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀 매디슨 황 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 서울대 강연에서 “두려워 말고 인공지능(AI)이라는 로켓에 올라타라”고 조언했다.
28일 서울 관악구 서울대 해동첨단공학관에서 열린 ‘AI 시대의 리더십: 여성들의 목소리’ 포럼에서 강연자로 나선 황 이사는 “많은 사람이 AI가 일자리를 빼앗을까 걱정하지만, 일의 ‘과업(task)’과 ‘목적(purpose)’은 다르다는 점을 기억해야 한다”고 말했다. 엔비디아에서 피지컬 AI 분야를 담당하는 황 이사는 국내 기업과의 협력 논의를 위해 방한한 일정 중 서울대 강연을 가졌다. 그는 “소프트웨어 엔지니어의 일이 단순히 코드를 쓰는 것이라 생각할 수 있지만, 코딩은 하나의 과업일 뿐”이라며 “진짜 역할은 새로운 제품을 만들고 문제를 해결하는 데 있다”고 했다. AI 시대에 사회과학 등의 역할에 대한 질문에 황 이사는 “인간과 로봇 간 상호작용도 매우 중요한 연구 대상이기 때문에 이 분야의 인재 역시 반드시 필요하다”고 답했다.
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