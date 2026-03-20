수원 팔달산 7곳 방화 40대 구속송치…라이터 소지에도 “산책 간것” 혐의 부인

경기 수원 화성(華城)이 있는 팔달산 일대 7곳에 잇달아 불을 지른 혐의를 받는 40대가 구속 상태로 검찰에 넘겨진다.
수원 팔달경찰서는 20일 산림재난방지법 위반 혐의로 구속된 A 씨를 수원지검에 송치할 예정이라고 밝혔다.
A 씨는 12일 오전 11시10분경 수원시 팔달구 팔달산 7개 지점에 불을 지른 혐의를 받고 있다.
당시 “누군가 불을 지른 것 같다”는 신고를 접수한 소방 당국은 1시간20여 분 만에 각 지점 불을 모두 진압했다.
인명 피해는 발생하지 않았지만 잡목 40여그루와 서장대 등산로 입구 등이 불에 탔다.
세계문화유산 화성 감시용 시설 서남각루, 경기도 기념물인 청동기시대 무덤 지석묘군 등은 다행히 무사한 상태였다.
경찰은 범행 당일 오전 11시 48분경 화재 현장에서 200여m 떨어져 있는 약수터에서 A 씨를 긴급 체포했다. 당시 A 씨는 술을 마신 상태는 아니었으며, 라이터 2개를 소지하고 있었던 것으로 파악됐다.
A 씨는 경찰 조사에서 “산책하러 나간 것”이라고 진술하는 등 혐의를 전면 부인했다. 그러나 경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등 확보한 증거자료를 바탕으로 혐의가 입증된다고 판단했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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