과천 남태령 지하차도 달리던 차량서 불…운전자 자력 대피

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 19일 20시 24분

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경기도소방재난본부 제공
경기도소방재난본부 제공
경기 과천시 남태령 지하차도에서 과천 방향으로 달리던 승용차에서 화재가 발생했다.

소방당국에 따르면 사고는 19일 오후 6시 34분경 발생했다. 차량 운전자는 달리던 차에 불이 나자 차량 밖으로 자력 대피해 인명 피해는 없었던 것으로 확인됐다.

신고를 받고 출동한 소방은 장비 10대와 인력 27명을 투입해 진화에 나섰으며, 약 10여 분 만인 오후 6시 50분경 화재를 진압했다.

경찰은 사고 수습을 위해 남태령지하차도 양방향 도로의 차량 통행을 통제하고, 사고 차량 견인, 터널 내부 연기 제거 작업 등 사고를 수습 중이다.

경찰과 소방당국은 현장 정리가 마무리되는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
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송치훈 기자 sch53@donga.com
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