BTS 광화문 공연 D－2… 무대 설치 한창

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 19일 04시 30분

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21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG(아리랑)’을 앞두고 18일 국내 최대 규모 미디어 사이니지인 ‘룩스(LUUX)’에 공연 홍보 영상이 상영되고 있다. 왼편 광화문광장에서 라이브 공연이 열릴 무대 설치 작업이 한창인 모습이 보인다. BTS의 이번 공연은 넷플릭스에서 전 세계로 생중계된다.

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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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