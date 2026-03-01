기계에서 AI-물류로… 마창진 ‘산업지도’ 다시 그린다

[부울경의 성장엔진] 창원 ‘피지컬 AI’ 기반 제조혁신
마산, 자유무역지역 경쟁력 ‘업’
진해는 글로벌 물류 중심 도약
대한민국 기계 산업의 중심지인 경남 창원특례시가 인공지능(AI) 기반 제조혁신과 진해신항의 글로벌 물류 거점화를 통해 산업지도 재편과 미래 먹거리 확보에 박차를 가하고 있다. AI 전환(AX)과 디지털 전환(DX), 북극항로 개척, 첨단 소재 및 방산·원자력 산업 기회 확대 등 급변하는 산업 환경에 대응하기 위해 창원·마산·진해 권역별 특성에 맞춘 전략적 산업 육성에 나서는 것이다.
창원 권역은 ‘피지컬 AI’를 기반으로 첨단 제조혁신을 이끈다. 올해 1293억 원을 투입해 창원국가산단의 강점인 기계·방산 주력 산업 분야에 제조 AI 전환을 본격 적용하고 미래 첨단 산업 구조로 대전환하겠다는 것이다. 특히 올해부터 1조 원 규모의 초대형 국책사업인 ‘피지컬 AI 인간-인공지능 협업형 LAM(Large Action Model) 개발·글로벌 실증사업’이 본격화되면서 시는 지역 산업 인프라와 연계해 창원국가산단을 AX 제조혁신 생태계의 글로벌 거점으로 육성할 방침이다.
마산 권역은 수출 전초기지였던 마산자유무역지역을 중심으로 노후 산업 거점의 경쟁력을 높여 지역 경제 활력 회복에 나선다. 마산자유무역지역은 정부의 ‘2026년 노후거점산단 경쟁력 강화사업지구’ 후보지로 선정돼 최종 지정을 앞두고 있다. 최종 지정될 경우 올해부터 3년간 △디지털 전환 △물류 스마트화 △에너지 효율 개선 등 분야에 총 297억 원을 투입해 산업 경쟁력 강화를 도모할 계획이다. 또 마산해양신도시에 ‘디지털 마산자유무역지역’ 조성을 추진하는 한편 창원교도소 이전 공사 착공에 따라 기존 부지 개발에도 나서 첨단 산업 특화 공간으로 재편할 예정이다.
진해 권역은 진해신항을 중심으로 글로벌 물류 중심지 도약에 행정력을 집중한다. 2040년까지 총 15조1000억 원이 투입되는 진해신항은 올해 정부 예산 4622억 원이 반영돼 사업이 순항 중이다. 시는 신항과 연계한 배후 인프라와 제도 기반도 동시에 끌어올린다는 전략을 세우고 698만 ㎡ 규모 배후단지에 스마트 물류와 첨단 산업 인프라, 주거 기능을 연계해 성장 기반을 다진다는 구상이다. 시는 또 트라이포트(항만·공항·철도) 기반 국제물류특구 구축 기본 전략을 마련하고 올해 관련 특별법 제정과 국가계획 반영에 총력을 기울일 예정이다.
창원시는 기존 강점인 방위산업과 원자력 분야에서의 독보적 지위도 더욱 굳건히 지켜나갈 계획이다. 지난해 창원 무기류 수출은 폴란드 수출 등에 힘입어 전년 대비 29% 증가하며 지역 산업을 견인했다. 시는 의창구 북면·동읍 일원에 ‘창원 방위·원자력 융합 국가산단’ 조성을 추진 중이며 개발제한구역 규제 해소를 위한 국가전략사업 선정을 최우선 과제로 삼고 있다.
시는 또 다음 달 1일부터 3일까지 진해 해군사관학교 일원에서 열리는 ‘2026 이순신방위산업전’을 통해 방산기업의 해외 판로 개척과 수출 확대를 적극 지원할 계획이다. 이순신방위산업전은 육·해·공군 첨단 무기체계를 한자리에서 볼 수 있는 전시회로 올해 국내외 방산기업 100여 개사와 해외 바이어 등이 참여할 예정이다. 시는 수출 성과 창출을 위한 수출상담회와 대·중소기업 상생을 위한 네트워크 구축도 지원할 계획이다. 장금용 창원특례시장 권한대행은 “창원이 대한민국 산업 미래를 선도하는 핵심 도시로 우뚝 설 수 있도록 창원이 가진 잠재력을 극대화하기 위한 권역별 사업들을 차질 없이 추진하겠다”고 강조했다.
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