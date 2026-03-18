방송인 출신 前 서울시의원 수십억 빌리고 잠적…경찰 수사 착수

  • 동아일보

글자크기 설정

방송인 출신 전직 서울시의원이 지역 주민과 구청 직원 등 수십 명을 상대로 10 억 원 상당의 돈을 빌린 뒤 잠적했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.

18일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 최근 사기 혐의로 전 서울시의원 A 씨를 입건해 수사 중이다.

A 씨는 지난해부터 서대문구 지역 주민과 구청 직원 등에게 수시로 돈을 빌린 뒤 갚지 않고 잠적한 혐의를 받는다.

A 씨에게 돈을 빌려준 피해자만 수십 명, 피해액은 10억 원 이상인 것으로 전해졌다.

A 씨는 웃음치료사와 레크레이션 지도사 등 자격을 갖추고 방송인으로 활동한 전적도 있는 것으로 알려졌다.
#서울시의원#잠적#방송인
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스