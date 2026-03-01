[중부판/캠퍼스 소식]목원대 外

O…목원대(총장 이희학)는 강의실과 실습실, 학생지원 공간, 생활편의시설 전반에 걸친 교육시설 개선을 추진하고 있다고 18일 밝혔다. 시설 개선은 학생들이 수업과 실습, 협업 과정에서 가장 자주 이용하는 공간의 활용도를 높이는 데 초점이 맞춰졌다. 대학은 실습형 수업과 프로젝트 기반 학습에 맞춰 강의실과 실습실 환경을 정비하고 전공 특성에 맞는 교육 인프라를 확충했다. 대학은 교육과 생활 인프라를 지속적으로 개선해 나갈 방침이다.
O…한국교원대(총장 차우규)는 한국생명운동연대(상임공동대표 조성철·무원스님)와 청소년 자살 예방 및 생명존중문화 확산을 위한 업무협약을 했다. 양 기관은 앞으로 △청소년 자살 예방 및 생명존중문화 확산을 위한 협력 △교육 프로그램 공동 연구·개발 및 운영 △생명존중 관련 공동 학술행사 개최 △기타 상호 협력이 필요한 분야 등 다양한 영역에서 협력할 계획이다.
O…한국기술교육대(총장 유길상)는 생활협동조합이 교내 도서 할인 판매로 얻은 수익금 전액을 총학생회 학생복지기금으로 전달했다. 생협은 9일부터 나흘 동안 교내에서 베스트셀러와 권장도서 할인 판매 행사를 했다. 생협은 학기마다 편의점 수익금 일부를 경제적으로 어려운 학생들에게 먹거리를 제공하는 ‘콩세알 꾸러미’를 대학생활협동조합연합회와 시행하고 있다.
O…청주대(총장 김윤배) 조경학과가 인공지능(AI)을 전공 교육에 접목한 교육 혁신 모델 ‘인공지능(AI) 트리플 트랙’(Triple Track)을 도입했다. AI 트리플 트랙은 이론, 실습, 프로젝트 등 세 영역으로 구성돼 이 활동을 하나의 학습으로 연결하는 통합 교육 체계다. 이번 교육모델은 조경 분야에서 빠르게 확대 중인 데이터 기반 계획과 스마트 도시, 환경 분석 기술 흐름에 대응하기 위해 마련됐다.
댓글 0