정읍 복지 예산 절반, 노인들 위해 쓴다

65세 이상 인구, 전체 33.4% 달해
시설 아닌 지역서 ‘통합 돌봄’ 목표
노인 일자리 사업 대상 400명 늘려
홀몸 어르신에 응급 안전 서비스도
전북 정읍시가 노인의 안정적인 노후 보장과 삶의 질 향상을 위해 행정력을 집중한다. 정읍시는 전체 사회복지 예산의 51%인 1787억 원을 올해 노인복지 분야에 투입해 소득, 돌봄, 건강, 안전 등 4대 핵심 영역을 아우르는 촘촘한 복지 시스템을 가동한다고 18일 밝혔다.
정읍시에 따르면 올해 1월 말 기준 65세 이상 노인 인구는 3만3796명이다. 이는 전체 인구의 33.4%에 해당하는 것으로, 시민 3명 가운데 1명이 노년층인 셈이다. 정읍시가 지난해보다 노인복지 분야 예산을 증액하는 등 노인복지 분야에 행정력을 모으는 이유가 여기에 있다.
정읍시는 우선 ‘의료·요양 통합 돌봄 사업’의 전면적인 확대와 고도화를 추진한다. ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’이 이달 본격적인 시행에 들어가는 가운데 2024년부터 시범운영을 해오며 쌓은 경험을 현장에 적용한다.
정읍시는 그동안 돌봄 욕구를 가진 대상자에게 의료, 요양, 생활 지원 등의 서비스를 개별적으로 제공하던 기존 방식에서 벗어나 대상자의 건강 상태, 주거 생활 여건, 경제적 상황, 돌봄 필요도 등을 종합적으로 평가해 개인별 맞춤형 서비스를 제공한다. 주기적인 모니터링을 통해 대상자의 상태 변화를 추적하고 필요한 서비스를 적기에 투입해 지역사회 안에서의 안정적인 노후를 보장할 계획이다.
노인의 소득을 보전하면서 신체적·정서적 활력을 불어넣기 위한 노인 일자리와 사회활동 지원사업도 대폭 확대한다. 올해 노인 일자리 사업 참여자는 전년(6837명)보다 400명이 늘어난 7237명을 대상으로 진행된다. 관련 예산은 44억 원이 증액된 358억 원이다.
정읍시는 노인 일자리를 늘리면서 상생에 중점을 뒀다. ‘통합 돌봄 서포터즈’나 ‘병원 동행 서비스’ 등 취약계층 노인을 노인 일자리에 참여하는 노인들이 도와줄 수 있도록 했다. 경로당 급식 지원사업도 늘려 지역 돌봄 기능도 강화한다.
취약계층 노인을 위한 맞춤 돌봄서비스 확대를 위해 지원 대상자를 지난해보다 300명 늘린 3900명으로 확대했다. 기초연금 지원 대상이지만 이를 받지 못하는 대상자를 적극 발굴하는데도 행정력을 모은다.
정읍시는 이와 함께 지난해 처음 시행하면서 좋은 반응을 얻은 ‘장수 축하 물품 지원사업’을 올해도 추진한다. 이 사업은 정읍에 주소를 두고 1년 이상 살고 있는 100세 이상 노인이 대상이다. 공기청정기, 제습기, 의료, 욕창 예방 매트리스, 건강보조식품 등 11가지 물품 가운데 100만 원 한도 내에서 본인이 원하는 물품을 지원한다.
돌봄 사각지대에 노인 혼자 사는 노인 등의 안전사고 예방을 위한 ‘응급 안전 안심 서비스’도 추진한다. 정읍시는 올해 응급 호출기, 출입 감지기 등 노후화된 장비 292대를 교체한다. 또 이들 장비를 통한 상시 모니터링 강화하고, 응급상황 발생 시 신속하게 대처해 나갈 예정이다.
이학수 정읍시장은 “정읍의 어르신 한 분 한 분은 오늘의 정읍을 만들어 온 소중한 주역”이라며 “올해 통합 돌봄 체계를 완성해 어르신들이 낯선 시설이 아닌, 평생 살던 곳에서 건강하고 존엄한 노후를 보내실 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
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