부산 전동차 객실 내부, CCTV로 실시간 확인

부산도시철도에 전국 첫 구축
전동차 객실 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 관제센터에서 실시간으로 확인할 수 있는 시스템이 부산도시철도에 전국 최초로 구축됐다. 부산교통공사는 도시철도 1∼4호선 전동차 객실 CCTV 영상을 철도통합무선통신망(LTE-R)을 통해 관제센터에서 실시간으로 확인할 수 있게 됐다고 18일 밝혔다.
이 시스템은 2023년 10월부터 추진한 ‘부산 2∼4호선 LTE-R 구축 사업’의 결과다. 해당 사업은 2∼4호선 본선 78.1km 구간과 74개 역사, 차량기지에 무선 통신설비를 구축하고 전동차 93편성에 LTE-R을 적용하는 것이 핵심이다. 2∼4호선 구축은 다음 달 완료될 예정이며, 1호선은 2017년 구축됐다.
공사는 LTE-R 환경에서 안정적인 영상 전송을 위해 기술 연구를 진행해 왔으며, 이를 바탕으로 도시철도 최초로 ‘멀티스트림 영상 압축·패키징’ 기술을 도입했다. 이 기술을 통해 700MHz 대역에서도 고화질 영상을 안정적으로 전송할 수 있고, 최대 24개 화면을 동시에 실시간 확인할 수 있다. 200만 화소급 고화질 영상도 관제센터에서 확인할 수 있게 됐다.
비상 대응 기능도 강화됐다. 화재 발생 시 센서와 연동돼 해당 객실 영상이 관제센터 화면에 자동으로 표시되며, 승객이 객실 내 비상 인터폰을 작동하면 해당 영상이 즉시 연결된다.
이병진 부산교통공사 사장은 “재난이나 테러, 객실 내 돌발상황 발생 시 현장을 즉시 확인할 수 있어 초동 대응 능력이 크게 향상될 것”이라고 말했다.
김화영 기자 run@donga.com
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