‘음주 뺑소니’ 이재룡 검찰 송치…‘술 타기’ 혐의도 적용

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 18일 14시 16분

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도로교통법 위반(음주운전·사고후미조치) 혐의를 받고 있는 배우 이재룡이 10일 서울 강남경찰서에서 피의자 조사를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.03.10. 뉴시스
도로교통법 위반(음주운전·사고후미조치) 혐의를 받고 있는 배우 이재룡이 10일 서울 강남경찰서에서 피의자 조사를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.03.10. 뉴시스
음주 운전 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡 씨(62)가 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 음주 운전뿐 아니라 음주 측정을 방해하기 위해 일부러 술을 더 마시는 ‘술 타기(음주 측정 방해)’ 혐의도 적용해 검찰에 송치했다.

서울 강남경찰서는 18일 이 씨를 도로교통법상 음주 운전, 사고 후 미조치, 음주 측정 방해 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다. 이 씨는 6일 오후 11시경 서울지하철 7호선 청담역 인근에서 술을 마신 채 운전하다가 중앙분리대를 들이받은 후 별다른 조치를 취하지 않고 도주한 혐의를 받는다. 이로 인해 인명 피해는 발생하지 않았으나 중앙분리대 10여 개가 부서진 것으로 전해졌다. 검거 당시 이 씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었다.

당초 이 씨는 “운전할 때는 음주 상태가 아니었다”며 부인했다가 이후 “소주 4잔을 마시고 운전했으며, 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다”고 혐의를 인정했다.

음주운전을 시인한 배우 이재룡이 서울 강남경찰서 교통조사계에서 피의자 신분으로 조사를 받고 나와 입장을 표명하고 있다. 2026.3.10 뉴스1
음주운전을 시인한 배우 이재룡이 서울 강남경찰서 교통조사계에서 피의자 신분으로 조사를 받고 나와 입장을 표명하고 있다. 2026.3.10 뉴스1
경찰은 이 씨가 음주 운전 사고뿐 아니라 술 타기를 시도한 점도 인정된다고 판단했다. 사고 직후 달아난 이 씨는 청담동 자택에 차를 세운 뒤 인근 식당으로 이동해 지인과 합류해 증류주 등을 주문한 것으로 전해졌다.

이 씨는 10일 경찰 조사에서 “증류주를 마셨으나 술 타기를 시도했던 건 아니다”는 취지로 해명했으나, 경찰은 당시 상황 등을 종합적으로 고려해 음주 측정 방해 혐의가 있다고 판단한 것으로 알려졌다.

#이재룡#음주운전#음주 측정 방해#술 타기#강남경찰서
전남혁 기자 forward@donga.com
김다인 기자 daout@donga.com
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