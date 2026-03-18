고개 든 ‘기장 살해’ 前부기장 “4명 죽이려했다…기득권에 인생 파멸”

부산에서 항공사 기장을 살해한 뒤 달아난 혐의로 경찰에 붙잡힌 50대 남성이 “부당한 기득권에 억울하게 인생을 파멸 당했기 때문에 제 할 일을 했다”면서 반성은커녕 범행을 정당화하는 모습을 보였다. 남성은 숨진 항공사 기장과 같은 항공사에서 근무했고, 부기장으로 일하다가 2024년 4월경 퇴사한 것으로 알려졌다.
살인 혐의를 받는 50대 남성 A 씨는 17일 오후 울산 남구의 한 모텔에서 붙잡혀 부산 부산진경찰서로 압송되면서 범행 준비 기간에 대한 취재진의 물음에 “3년 됐다”고 말했다. ‘몇 명을 살해하려고 했느냐’는 물음에는 “4명”이라고 답했다.
A 씨는 17일 오전 부산진구의 한 아파트 복도에서 같은 항공사에서 일했던 기장 B 씨에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의를 받고 있다. 경찰은 범행 시각을 17일 오전 5시 30분~오전 7시 사이로 판단 중이다. 항공사 기장으로 일했던 B 씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.
B 씨의 목과 어깨, 손 등에 상처가 있었고 방어흔도 파악됐다. 경찰은 A 씨가 아파트 계단을 통해 올라가 B 씨를 기다렸다 범행을 저지른 것으로 판단하고 있다. 아파트 복도에는 폐쇄회로(CC)TV가 없어 정확한 범행 장면은 확인되지 않았다.
경찰은 A 씨가 함께 일했던 조종사들에게 앙심을 품고 범행을 저질렀을 가능성이 있다고 보고 있다. A 씨는 16일 경기 고양시 일산서구에서도 다른 기장을 상대로 뒤에서 덮쳐 목을 조르는 식으로 유사 범행을 시도했지만 미수에 그친 것으로 파악됐다. 이 기장도 A 씨의 상사였던 것으로 알려졌다. 경찰은 A 씨의 정신 병력에 대해서도 들여다 볼 계획이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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