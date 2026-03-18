광주 동구 인문학당서 ‘책으로 만나는 광주전’ 개최

광주 동구는 20일부터 5월 31일까지 동구 인문학당에서 ‘책으로 만나는 광주展(전)’을 연다고 18일 밝혔다. 광주전은 130년의 광주 역사를 돌아보고 전남과 광주가 전남광주특별시로 다시 태어나는 원년을 기념하기 위한 것이다.
광주는 1896년 나주에 있던 전남관찰부(도청)가 광주로 이전한 이후 호남권의 중심 도시로 성장해 왔으며 그로부터 130년이 흘렀다. 전시에서는 광주 관련 도서 1500여 권을 한자리에서 만나볼 수 있다.
전시 도서 가운데 1966년 최초 발간된 ‘광주시사(光州市史)’는 조선 시대부터 광복 이후까지 광주의 역사·문화 정보를 망라한 책이다. 박선홍 선생 필생의 역작인 ‘광주 1백년’은 광주의 역사와 인문을 폭넓게 담은 광주학 백과사전으로 평가받는다.
1983년 창간한 ‘금호문화’, 1984년 창간한 ‘예향’, 1995년부터 30년 넘게 발행 중인 ‘대동문화’, 2002년부터 매월 발간 중인 ‘전라도닷컴’ 등 잡지도 전시된다. 또 ‘남풍’, ‘들불’, ‘광주’, ‘일과 놀이’, ‘예원’ 등 지역 출판사가 펴낸 도서를 통해 1980, 1990년대 광주의 출판 역사를 한눈에 살펴볼 수 있다. 광주 지역 학교 교지도 볼 수 있다.
‘광주오월민중항쟁사료전집’, ‘죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어‘ 초판본 등 5·18 민주화운동 관련 자료도 선보인다. 동구 관계자는 “광주를 담은 다양한 책을 통해 시민이 도시의 과거와 현재, 미래를 더 깊이 이해하는 시간이 되기를 바란다”고 말했다.
댓글 0