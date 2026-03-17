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사회
상상스토리(주), 올해 서울 지역 첫 번째 ‘나눔명문기업’ 가입
동아일보
입력
2026-03-17 16:00
2026년 3월 17일 16시 00분
천종현 기자
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서울 사회복지공동모금회(사랑의열매)는 17일 상상스토리(주)가 올해 서울 지역 첫 번째 ‘나눔명문기업’으로 가입했다고 밝혔다. 나눔명문기업은 최근 5년 이내 1억 원 이상을 기부하거나 약정한 기업을 위한 프로그램이다. 구로구에 있는 컴퓨터 프로그래밍 서비스 기업 상상스토리(주)는 지난해 12월 1억 원을 포함해 최근 5년간 약 1억2000만 원을 사랑의열매에 기부했다.
#서울 사회복지공동모금회
#사랑의열매
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#기업후원
#사회복지
#구로구
#컴퓨터 프로그래밍
#나눔문화
#기부
천종현 기자 punch@donga.com
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