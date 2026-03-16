“며느리가 복덩이?” 잊고 있던 복권 긁어 10억 당첨

잊고 있던 즉석복권을 무심코 긁어봤다가 10억원의 행운을 거머쥔 당첨자의 사연이 화제다. 당첨자는 몇 차례 확인한 뒤에야 당첨 사실을 실감했다고 한다.
동행복권은 ‘스피또2000’ 66회차에서 1등에 당첨된 A 씨의 인터뷰를 공개했다. 해당 복권은 전북 익산시의 한 복권 판매점에서 판매됐다.
A 씨는 “얼마 전 사두고 잊고 있던 복권이 생각나 무심코 긁어봤다”며 “같은 그림이 나오는 것을 보고도 처음에는 당첨인지 믿기지 않았다”고 말했다. 이어 “몇 번이나 다시 확인하면서도 긴가민가했다”며 “배우자에게 알려 함께 다시 확인한 뒤에야 1등이라는 사실을 실감했다”고 전했다.
아들의 결혼을 앞두고 있던 그는 “새로 들어올 며느리가 우리 집에 복을 가져다준 복덩이처럼 느껴졌다”며 “생각지도 못한 큰 선물을 받은 것 같아 아직도 얼떨떨하지만 가족과 함께 기쁨을 나눌 수 있어 감사한 마음”이라고 덧붙였다.
A 씨는 우선 당첨금으로 대출을 갚을 예정이라며 “예상치 못한 행운이 찾아온 만큼 앞으로도 모든 일상에 감사하며 성실하게 살겠다”고 밝혔다.
스피또2000은 같은 그림 두 개가 나오면 해당 금액에 당첨되는 즉석식 복권이다. 한 장 가격은 2000원이며 두 장이 한 세트로 판매된다. 세트를 모두 구매해 두 장이 함께 당첨될 경우 최대 20억 원을 받을 수 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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