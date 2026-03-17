[성북구] “제2의 잡스 키운다” 성북구 청년 스마트창업센터 개관

서울 성북구가 청년 창업가들의 창업 활동을 지원할 핵심 인프라인 ‘성북 청년 스마트창업센터’를 완공하고 3월부터 본격 운영에 들어갔다.
성북구는 지난달 26일 창업 시설 관계자와 입주 기업, 지역 청년과 주민이 참석한 가운데 개관식을 열고 시설의 공식 운영을 알렸다. 성북 청년 스마트창업센터는 지하 1층∼지상 5층 규모로 창업 단계와 업종 특성을 고려한 층별 맞춤형 시설을 갖췄다. 1층에는 지역 주민과 창업가가 소통할 수 있는 전시·휴게·공유 공간과 통합운영사무실이 마련됐다. 2∼4층은 1인 창조 기업과 소기업을 위한 입주 공간을 중심으로 멘토링룸, 세미나실 등 네트워크 공간으로 구성됐다. 5층에는 헤어·메이크업·네일·속눈썹 등 뷰티 창업을 희망하는 청년을 위한 전용 공간이 조성됐다. 성북구는 센터 개관을 계기로 입주 기업 간 협업과 네트워킹을 강화하는 커뮤니티 기반 운영을 추진할 계획이다. 성북구 관계자는 “성북 청년 스마트창업센터가 청년들이 도전하는 기반이 되길 기대한다”고 말했다.
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