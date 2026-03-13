“산책로 조심”…서울 너구리 3마리 中 1마리 ‘심장사상충’

서울 도심 산책로에 서식하는 야생 너구리 3마리 중 1마리가 심장사상충에 감염된 것으로 확인돼 반려가구의 각별한 주의가 요구된다.
13일 서울시보건환경연구원에 따르면, 도심 야생 너구리 51마리를 조사한 결과 33.3%에서 심장사상충 감염이 확인됐다.
심장사상충은 모기를 통해 전파되는 치명적인 기생충 질환으로, 너구리를 문 모기가 산책 중인 반려견을 다시 물 경우 종간 교차 감염이 일어날 수 있다. 즉, 너구리와 직접 접촉하지 않더라도 모기를 매개로 한 감염이 가능한 셈이다. 특히 최근 서울 내 공원과 하천 등 도시 녹지 공간이 확대됨에 따라 야생 너구리 서식지와 반려동물 생활권이 겹치면서 감염이 확산한 것으로 분석됐다.
연구진은 이번 조사에서 심장사상충의 생존과 번식을 돕는 공생세균인 ‘볼바키아’도 함께 분석했다. 볼바키아는 기생충이 체내에서 잘 자라고 알을 낳도록 돕는 역할을 한다. 조사 결과 서울 야생 너구리 속 심장사상충과 세균은 밀접하게 결합한 상태였으며, 이는 이미 도심 생태계에 안정적으로 정착해 번식하고 있음을 시사했다.
박주성 서울시보건환경연구원장은 “정기적인 예방약 투여와 산책 시 해충 기피제 사용, 생활환경 위생 관리 등을 꾸준히 실천하는 것이 중요하다”며 반려가구의 철저한 예방 관리를 당부했다.
