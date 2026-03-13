“금목걸이 봅시다” 사는 척하다 냅다 도망…20분만에 잡혀

손님처럼 금은방에 들어와 귀금속을 들고 달아난 혐의를 받는 40대 남성의 범행 당시 장면이 공개됐다. 남성은 15돈짜리, 10돈짜리 금목걸이를 들고 무게를 비교하듯 흔드는가 싶더니 금목걸이를 든 채로 달아났다. 하지만 도주 예상 경로에서 기다리던 경찰에게 20분 만에 붙잡혔다.
경찰은 4일 오전 10시 30분경 경북 상주의 한 금은방에서 “목걸이를 보여 달라”고 한 뒤 15돈짜리, 10돈짜리 금목걸이 2개를 들고 달아난 혐의(절도 혐의)를 받는 40대 남성 A 씨를 조사 중이다.
경찰청이 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 A 씨는 금은방으로 들어가 15돈짜리, 10돈짜리 금목걸이를 양손에 올려놓고 무게를 비교하듯 흔들다가 그대로 들고 도망쳤다. 금은방에서 나온 A 씨는 골목길로 들어가 전속력으로 달렸다. 이어 차량에 올라 현장을 떠났다.
신고를 받고 출동한 경찰은 예상 도주 경로에서 A 씨를 기다리고 있었다. 용의 차량을 발견한 경찰은 추격전을 벌이다가 사건 발생 20분 만에 A 씨를 붙잡았다. 경찰은 2600만 원 상당의 금목걸이 2개를 모두 회수했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0