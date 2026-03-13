지재처 초대 홍보대사에 알파고 이긴 이세돌 위촉

지식재산처 초대 홍보대사에 바둑 기사 출신 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 위촉됐다. 지식재산처는 12일 정부대전청사에서 이세돌 홍보대사 위촉식을 열었다.

‘인공지능(AI) 시대 인간 창의성의 상징’을 주제로 열린 행사는 지난해 10월 특허청에서 새롭게 출범한 지식재산처가 지식재산총괄 주무부처로서의 역할과 정체성, 정책 방향 등을 알리기 위해 추진됐다.

이번 위촉은 이세돌 교수가 인공지능 알파고와 바둑 대국을 벌인 지 10주년이 되는 해에 진행됐다. 지식재산처는 AI시대에도 새로운 생각과 아이디어의 출발점은 인간이며 그 아이디어가 지식재산으로 보호되고 활용될 때 국가 경쟁력으로 이어질 수 있다는 의미라고 설명했다.

지식재산처는 이세돌 교수와 함께 국민이 지식재산 제도를 더 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 다양하게 소통할 계획이다.

김태영 기자
