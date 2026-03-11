“AI가 사고 막고, 신호등이 길 터준다”…박승원의 ‘3단계 교통 혁명’

11일 오후 광명시청 중회의실에서 열린 ‘지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역’ 착수보고회에 대해 박승원 경기 광명시장의 목소리에는 확신에 차 있었다. 박 시장은 “단순한 기술 도입 선언을 넘어, 오늘이 향후 10년간 광명의 지도를 바꿀 ‘교통 대개조’의 시작점”이라고 말했다. 광명시는 이날 착수보고회를 시작으로 2036년까지 3단계에 걸친 정밀한 로드맵을 가동한다. ● ‘자율주행 셔틀’이 달린다
박 시장이 그리는 ‘스마트 교통 도시’는 자동차와 도로 시설에 전자·통신 기술을 접목한 ‘생각하는 도로’다.
1단계(2027~2029) 사업의 핵심은 AI를 활용한 실시간 모니터링 시스템 구축이다. 인공지능(AI)가 교통 사각지대를 24시간 감시하며 사고 징후를 사전에 포착한다. 어린이보호구역과 어르신 보호구역 등 교통약자 밀집 지역에 이 시스템을 먼저 도입해 사고 발생률을 획기적으로 낮춘다는 전략이다.
2단계(2030~2032) 계획은 시민 체감형 서비스 확대에 집중한다. 사물인터넷(IoT)과 AI 기반의 스마트 교통 시스템을 도입해 실시간 신호 정보를 제공하고 버스와 지하철 등 대중교통 환승 편의를 대폭 강화한다.
최종 3단계(2033~2036)는 도로와 차량이 실시간으로 데이터를 주고받는 ‘협력형 지능형교통체계(C-ITS)’의 고도화다. 차량이 도로 상황을 실시간으로 감지해 주변 차량과 관제센터에 공유하는 시스템이다.
‘자율주행차 시범운행지구’로 지정된 것을 발판 삼아 올 하반기부터 철산역과 광명동굴을 잇는 12㎞ 구간에 자율주행 셔틀버스를 투입한다. 전문가 자문과 시민 의견을 수렴하고, 국토교통부 의견 조회를 거쳐 12월 기본계획을 확정한다.
● ‘끊김 없는 이동 서비스’
광명시흥 3기 신도시와의 시너지도 주목된다. 신도시에 도입될 로보택시와 도심항공모빌리티(UAM) 기술을 기존 도심의 ITS와 유기적으로 결합하는 것이다. 이렇게 되면 신도시와 구도심 사이의 경계 없이 ‘끊김 없는(Seamless) 이동 서비스’가 가능해진다.
광명시는 이번 ITS 구축을 통해 교통 혼잡 비용을 줄이고 탄소 배출 감소라는 환경적 가치까지 동시에 잡겠다는 전략이다. 박승원 광명시장은 “빠르게 발전하는 스마트 기술을 적극 활용해 시민의 이동 안전을 지키고 교통 편의를 극대화할 수 있도록 내실 있는 계획을 마련하겠다”라며 “스마트 교통과 다양한 모빌리티 사업이 유기적으로 연계되는 교통체계를 구축해 광명시가 선도적인 스마트 교통도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
댓글 0