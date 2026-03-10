한국임업인총연합회 “산불 재난 대응체계 흔드는 행위 중단해야”

한국임업인총연합회는 10일 국회에서 열린 사회대개혁위원회 국민보고대회에서 논의된 ‘산불 진화 체계 소방청 이관 및 산림 정책 중단’ 안건을 규탄한다고 10일 밝혔다. 매년 반복되는 대형 산불을 막기 위해 산림청 중심의 산불 진화 체계를 소방청으로 이관해야 한다는 내용의 안건을 반대한 것.
연합회는 이날 성명을 내고 “위원회는 숲을 가꾸고 지켜온 현장의 목소리와 산림과학은 배제된 채 편향된 결론을 사회적 대개혁으로 포장하고 있다”고 주장했다. 이어 “산불 진화 체계는 한 기관의 독점이 아니라 산림청과 지방자치단체, 소방 등 관계 기관과 산림 유관 단체가 함께 참여하는 공조 체계로 운영되고 있다”며 “전국 임업인 단체들도 자발적으로 산불 예방 결의를 다지고 합동 캠페인을 추진하는 등 숲을 지키기 위해 노력하고 있다”고 설명했다.
또 “현장에서 활동하는 특수진화대원과 임업인들의 사기를 꺾는 논의가 아니라 실질적인 산불 대응 역량을 강화하는 방향으로 정책이 추진돼야 한다”며 “국가 산불 재난 대응 체계를 흔드는 무책임한 논의를 중단해야 한다”고 촉구했다.
2021년 7월 설립된 사단법인 한국임업인총연합회는 한국산림경영인협회, 한국임업후계자협회 등 주요 산림·임업 단체 14개로 구성돼 있다.
