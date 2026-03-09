경희사이버대, ‘사이버대학 2주기 기관 평가 인증’ 전체 영역 인증 획득

경희사이버대학교는 ‘사이버대학(원격대학) 2주기(2025~2029) 기관 평가 인증’에서 전체 평가 영역과 모든 지표에서 ‘인증’을 획득했다고 9일 밝혔다.
해당 평가는 사이버대학의 교육 품질과 대학 운영 체계, 운영 역량 등을 종합적으로 점검하는 정부 차원의 평가로, 교육부가 주최하고 한국교육학술정보원이 시행한다. 경희사이버대학교는 대학 이념 및 경영, 교육과정, 수업, 학생, 교직원, 원격교육 인프라 등 6개 평가 영역 52개 지표에서 인증 기준을 충족했다.
경희사이버대학교는 앞서 2007년과 2013년 사이버대학 평가에서 최우수 대학으로 선정됐으며, 2020년 교육부 ‘사이버대학 1주기 인증·역량진단’에서도 최우수 A등급을 받은 바 있다.
경희사이버대학교는 ‘문화 세계의 창조’를 교육 이념으로 2000년 설립된 사이버대학이다. 전인교육, 정서교육, 과학교육, 민주교육을 핵심 교육목표로 설정하고, 전인적 자기 주도 역량과 창의 융합 역량, 세계시민 역량 등 6대 핵심역량을 갖춘 인재 양성을 위해 교육과정을 운영한다.
이번 평가에서 경희사이버대학교는 대학 이념 및 경영, 교육과정, 수업, 학생, 교직원, 원격교육 인프라 등 6개 평가 영역 전체 인증을 획득했다. 특히 대학의 교육이념과 인재상이 시대적 요구와 대학의 본질적 사명을 반영하고 있으며, 이를 기반으로 중장기 발전계획을 수립하고 성과 평가 결과를 대학 운영에 반영하고 있다는 점이 긍정적으로 평가됐다.
또 최근 3년간 교육비 환원율 평균이 135.9%를 기록하는 등 교육 투자와 재정 운영 측면에서도 안정적인 기반을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
변창구 총장은 “이번 평가 인증은 대학의 교육 품질과 운영 체계가 일정 기준을 충족했음을 확인받은 결과”라며 “지속적인 교육 혁신과 학습 환경 고도화를 통해 학생들의 성장을 견인하고, 미래 대학의 새로운 표준을 제시해 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
