격주 토요일 밤마다 행주산성서 야경 즐겨요

14일부터 2, 4번째 주 야간 개장
경기 고양시는 14일부터 10월까지 매월 2·4번째 주 토요일 행주산성을 무료로 야간 개장 한다고 3일 밝혔다. 관람객은 행주산성의 시작인 대첩문에서 권율 장군 동상을 지나 충장사, 덕양정 등을 둘러본다. 행주대첩비가 있는 정상에 오르면 시원한 강바람과 함께 탁 트인 한강 야경까지 함께 즐길 수 있다.
오후 10시까지 무료 관람 가능
행주산성은 임진왜란 3대 대첩 중의 하나인 행주대첩의 현장으로 권율 장군의 호국정신이 깃든 유서 깊은 장소다. 최근에는 한강을 낀 아름다운 풍광과 야경까지 함께 즐길 수 있는 관람 명소로 손꼽힌다. 산성의 형태는 덕양산을 마치 띠를 두르듯 산 정상까지 빙 둘러 가며 쌓아 올린 ‘퇴뫼식’ 토성으로, 전체 둘레 길이는 1km 정도다.
관람 시간은 오후 10시까지로, 입장 마감은 오후 9시다. 별도의 관람료는 받지 않는다. 주차는 행주산성 제1·2 주차장을 이용할 수 있다. 낮 운영 시간에는 유료지만 야간 개장을 위해 입장하면 무료로 이용할 수 있다. 장맛비, 태풍 등 기상 악화 시에는 야간 개장이 취소될 수 있다. 비가 오면 미리 문의하고 방문하면 된다. 이동환 고양시장은 “많은 시민이 한강의 노을과 행주산성의 야경을 즐기며 추억을 쌓길 바란다”라며 “앞으로도 고양시의 역사적 가치와 관람의 매력을 널리 알리는 데 힘쓰겠다”라고 말했다.
