“봄 알리는 매화가 ‘사유원’에 찾아왔어요”

팔공산 지맥을 따라 조성된 사유원은 약 49만5000㎡ 규모의 터 곳곳에 백매화, 홍매화, 흑룡금매화, 운용매화 등 4종류의 매화를 품고 있다. 서로 다른 속도로 피어나는 매화들은 축제 기간 내내 각기 다른 풍경을 연출한다.
이 기간 방문객에게 주요 매화 군락지와 사진 명소를 안내하는 ‘매화 꽃길 엽서’를 제공한다.
매화가 가장 아름답게 펼쳐지는 공간을 따라 걷는 ‘매화 동행 산책’ 프로그램도 운영한다. 해설사와 함께 유원(瀏園), 매산첩첩(梅山疊疊), 관매정(觀梅亭) 등 주요 정원을 거닐며 사유원의 자연과 건축에 담긴 철학을 살필 수 있는 시간이다. 산책 이후 정상부 카페 ‘가가빈빈’에서 시즌 음료와 빵을 즐기며 여정을 마무리한다. 축제 핵심 프로그램인 ‘매화 국악 올데이 패키지’는 14일과 28일 사유원 내 야외 공연장 ‘심포니6’에서 진행한다.
사유원은 자연과 건축, 예술, 웰니스(몸과 정신 건강관리·wellness)를 결합한 다채로운 프로그램이 주목받으며 지난해 ‘한국 관광의 별’ 유망 관광지로 선정됐다. 이번 매화 축제 정보 및 프로그램 예약은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
댓글 0