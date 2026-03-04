합천 “스포츠대회로 지역 먹여살려”

벛꽃마라톤-파크골프 등 인기
작년 ‘인구 3배’ 18만 명 찾아
숙박시설-식당 등 소비 활력
올해 대회 총 50개 유치 목표
경남 합천군이 스포츠대회 유치를 통한 지역 경제 활성화 효과를 톡톡히 보고 있다. 지난해 인구의 3배가 넘는 18만 명이 군을 찾으며 지역 상권 전반에 활력을 불어넣은 것이다. 군은 인구 감소와 고령화, 소비 위축이라는 구조적 한계를 극복하고 생활 인구를 적극 유치하기 위해 스포츠대회 유치에 박차를 가할 방침이다.
합천군은 2022년 이후 스포츠대회 유치를 지역 활력 회복의 핵심 전략으로 설정하고 적극 추진해 오고 있다. 2022년 하반기(7∼12월) 18개 대회 유치를 시작으로 2023년 32개, 2024년 41개, 지난해 42개의 스포츠대회를 개최했다. 올해는 신규 9개를 포함해 50개 이상의 대회 유치를 목표로 하고 있다.
이 과정에서 참가 연인원이 꾸준히 늘며 군에 활력을 불어넣고 있다. 2023년 11만2366명이던 연인원은 2024년 15만3493명으로 4만 명 이상 증가한 데 이어 지난해에는 18만5972명으로 대폭 늘었다. 특히 지난해 개최한 합천벚꽃마라톤대회는 1만3207명이 참가하며 역대 최다 기록을 세웠다. 전국 최고 수준의 파크골프 인프라를 기반으로 개최된 제1회 합천군수배 전국파크골프대회 역시 전국 동호인들의 높은 관심을 끌며 합천의 스포츠 경쟁력을 입증했다. 군 관계자는 “대회 기간 숙박시설과 음식점 이용이 늘어나고 주말을 중심으로 지역 상권 전반에 소비가 확산되면서 스포츠대회가 지역을 먹여 살린다는 말도 과장이 아니다”며 “전국 단위 대회를 연중 개최하면서 특정 시기에 집중되던 소비를 연중 고르게 확산시킨 것도 성과”라고 말했다.
군은 체육 인프라 확충에도 힘을 쏟고 있다. 지난해 9월 합천 다목적체육관이 준공되면서 계절과 날씨에 제약받던 기존 야외시설의 한계를 극복하고 실내 대회 유치도 적극 나설 수 있게 됐다. 군은 체육관 준공 이후 전국학교대항배드민턴대회, 전국실업유도선수권대회, 생활체육전국체조대회 등 신규 대회 10개를 유치했다. 올해에는 배드민턴, 유도, 레슬링, 태권도 등 정례화 가능성이 높은 실내 종목 중심의 전국대회를 추가로 유치할 예정이다.
군은 인근 4개 군과의 연대를 통해 도민체육대회 공동 유치에 성공하면서 스포츠를 매개로 한 지역 상생 전략도 펼치고 있다. 합천군을 비롯해 거창군, 산청군, 함양군 등 경남 서북부 4개 군은 내년 열릴 예정인 제66회 경남도민체전을 공동 진행할 예정이다. 4개 군은 내년 체전을 상생 도민체전으로 설정하고 스포츠·문화·관광이 융합한 체전을 준비한다는 방침이다. 천혜의 자연환경과 각 지역의 특색 있는 문화자원을 결합해 경기 중심 대회를 넘어 스포츠 문화축제로 확장하겠다는 것이다.
김윤철 합천군수는 “대회 유치를 통해 외부 방문객 유입을 유도하고 이는 지역 소비로 확대돼 지역 활력이 회복되는 선순환 구조가 현실이 되고 있다”며 “다목적체육관을 중심으로 실내·외 종목을 균형 있게 육성하는 한편 정례 대회와 중·장기 유치 전략을 통해 합천이 스포츠로 기억되는 지역이 되도록 준비해 나가겠다”고 강조했다.
