한라대 100% 충원… 지역·산업 연계 모델-‘모빌리티 특성화 대학’ 통했다

2026학년도 신입생 모집에서 정원 내 100% 충원을 달성한 한라대가 지역 기반 실무형 인재 양성과 글로벌 산업 연계 교육 모델을 동시에 실현하는 대표 대학으로 주목받고 있다. 학령 인구 감소와 수도권 집중 현상이 심화되는 상황에서 한라대는 차별화된 교육 경쟁력과 지역 연계 전략을 통해 안정적인 성장 기반을 구축했다는 평가를 받고 있다.
한라대의 가장 큰 경쟁력은 ‘모빌리티 중심 특성화 대학’이라는 분명한 정체성에 있다. 미래 산업의 핵심 분야로 꼽히는 자율주행, 스마트 모빌리티, AI(인공지능) 기반 이동 기술 분야를 중심으로 공학·ICT·데이터 기반 교육 과정을 집중 육성해 우수 공학 인재 양성에 성과를 거두고 있다. 특히 산업 현장의 수요를 반영한 실습 중심 커리큘럼은 학생들의 취업 경쟁력을 크게 높이고 있다.
이러한 성과는 대기업과의 긴밀한 산학협력에서 비롯된다. 한라대는 HL그룹(구 한라그룹)을 비롯한 글로벌 기업들과 협력해 채용 연계형 교육 모델을 운영하고 있다. 학생들은 현장실습, 프로젝트 참여, 기업 연계 교육을 경험하며 실무 역량을 체계적으로 축적한다.
지역 인재 육성 분야에서도 한라대는 전국 최고 수준의 성과를 내고 있다. 전국 5개 권역에서 추진되는 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 지역인재 육성 사업에 선정돼 강원권 대표 대학이자 지역 인재 양성의 거점(Headquarter) 역할을 담당하고 있다. 특히 지역인재의 지역 정주율 제고를 위한 체계적인 교육·취업 연계 시스템을 구축하며, 교육·취업·정주로 이어지는 선순환 구조를 안정적으로 정착시켰다.
한라대는 원주시 교육지구 사업을 비롯한 다양한 지역 협력 사업을 수주하면서 지역사회와 함께 성장하는 대학 모델을 실현하고 있다. 지역 중·고교와 연계한 진로교육, 산업체 맞춤형 인력 양성 프로그램, 평생교육 확대 등을 통해 지역 인재의 역외 유출을 최소화하고, 지역 산업 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있다.
지금까지 한라대학교의 지역인재 교육 프로그램을 통해 다수의 인재가 배출되었으며, 이들은 지역 기업, 공공기관, 글로벌 기업 등 다양한 분야에서 핵심 인력으로 활동하고 있다. 단순한 학위 교육을 넘어 지역과 국가 산업 발전을 이끄는 실질적 인재 양성 시스템이 정착되고 있다.
신입생 모집 성과 역시 이러한 교육 경쟁력의 결과물이다. 한라대는 입시 홍보 단계부터 ‘취업 연계형 교육’, ‘산학협력 중심 대학’, ‘지역과 함께 성장하는 대학’이라는 메시지를 명확히 전달하며 수험생과 학부모의 신뢰를 확보했다. 그 결과, 2026학년도 신입생 모집에서 높은 지원율과 함께 안정적인 등록률을 기록하며 정원 내 100% 충원을 달성했다.
한라대 관계자는 “한라대는 단순히 학생을 모집하는 데 그치지 않고, 입학 이후 졸업과 취업, 지역 정착까지 책임지는 교육 모델을 구축해 왔다”며 “앞으로도 모빌리티·AI·반도체 등 전략 산업 분야를 중심으로 미래형 인재 양성에 더욱 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.
한라대는 현재 AI·반도체·모빌리티 융합 분야를 중심으로 특성화 전략을 고도화하고 있으며, 글로벌 산학협력 네트워크 확대, 해외 공동 교육과정 운영 등 국제 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다. 지역 기반 대학을 넘어 글로벌 산업과 연계된 실무형 인재 양성의 허브로 도약하겠다는 비전이다.
지역 인재 육성과 글로벌 경쟁력을 동시에 확보한 한라대의 성장 모델은 지방대 혁신의 새로운 표준으로 자리매김하고 있다.
