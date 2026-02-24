“앱으로 데이케어센터 차량 위치 확인“…서초구서 전국 최초 도입

초정밀 위치 기반 차량 서비스 제공 서울 서초구는 24일부터 전국 최초로 구립 데이케어센터(노인 주간 돌봄 시설) 차량의 실시간 이동 경로를 파악할 수 있는 초정밀 위치 기반 서비스를 제공한다. 서초구는 ‘어르신 송영 실시간 관리 시스템’을 도입하고 시범 운영에 나선다고 이날 밝혔다.



그동안 데이케어센터를 이용하는 고령 또는 거동 불편 어르신 대상 서비스는 실시간 차량 이동 경로가 제공되지 않았다. 보호자가 이를 알고 싶다면 데이케이센터 측에 일일이 전화를 걸어 차량의 도착 여부를 확인해야 했다. 보호자와 시설 사이에 반복적으로 통화가 오가야 했고, 그나마도 도착시간이 불분명해 보호자의 불편이 가중된다는 문제점이 지적됐다.



이에 따라 서초구는 운영 중인 데이케이센터 차량 7대에 실시간 위치를 알려주는 초정밀 위치 기반(RTK) 장비를 설치하고 키즈노트사의 알림장 서비스인 ‘패밀리노트’ 애플리케이션으로 차량 위치를 알리는 시스템을 구축했다. 애플리케이션을 통해 차량의 출발·이동·도착 정보가 전달되며 시설과 보호자가 동일한 정보를 실시간으로 확인할 수 있게 되는 것이다. 전성수 서초구청장은 “어르신들이 거주 지역에서 안정된 삶을 이어갈 수 있도록 현장에서 체감할 수 있는 돌봄 기반 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.



