사회
경기도, 올해 ‘기존주택 매입·전세임대’ 3715가구 공급한다
2026-02-19 15:02
조영달 기자
무주택 가구 주거비 부담 완화
경기도청 광교 청사 전경, 경기도 제공
경기도는 취약계층의 주거 안정을 돕기 위해 기존주택 매입·전세임대주택 사업을 통해 올해 3715가구를 공급한다고 19일 밝혔다.
‘기존주택 매입임대주택’은 경기주택도시공사(GH)가 다가구·다세대주택 등을 매입해 저소득층, 청년, 신혼부부 등에게 시세보다 저렴하게 공급하는 사업이다. 올해 공급 물량은 600가구로, 모두 ‘약정형 매입임대’ 방식으로 추