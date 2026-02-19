영진전문대 ‘가장 존경받는 기업’ 전문대 부분 1위

영진전문대는 최근 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 시상식에서 전문대 부분 1위를 수상했다고 19일 밝혔다.
이 대학은 해당 조사 시행 이후 15년 연속 단 한 차례도 1위를 놓치지 않았다. KMAC는 영진전문대의 디지털 신기술 중심의 교육 혁신과 주문식 교육을 기반으로 전문성과 인성을 겸비한 우수 인재 양성에 매진한 성과를 높게 평가했다. 이로써 영진전문대는 해외 취업 전국 1위와 한국에서 가장 존경받는 전문대 1위를 동시에 달성했다.
이 대학의 해외 취업은 전국 최고 수준이다. 지난달 교육부가 발표한 취업 통계 조사에 따르면 영진전문대 졸업생 73명이 일본 등 해외 기업에 취업하며 국내 전문대 가운데 해외 취업 실적 1위를 기록했다. 2016~2026년 교육부 정보 공시 기준 해외 취업 인원은 총 1043명으로 전국 2·4년제 대학을 통틀어 해외 취업 최다 실적을 달성했다. 상당수 졸업생이 소프트뱅크, 라쿠텐, 야후재팬 등 글로벌 기업에 취업했다.
취업률도 최상위권을 유지하고 있다. 2017~2026년 평균 취업률 78.1%를 기록했으며, 이 기간 삼성 389명, LG 673명, SK 460명, 한화 151명, 포스코 126명, 현대자동차 95명, HD현대 24명, 신세계 98명, 롯데 81명 등 총 3788명이 국내 주요 대기업 그룹에 취업했다.
최재영 영진전문대 총장은 “앞으로도 글로벌 전문 인재 양성에 최선을 다해 전문대 교육의 품격을 더욱 높일 것”이라고 말했다.
