설날 아내 살해 80대 남성, 아들에 전화해 범행 사실 털어놔

설날 당일에 아내를 흉기로 찔러 살해한 80대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전북 정읍경찰서는 살인 혐의로 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 17일 밝혔다.

A 씨는 이날 오전 11시 55분경 정읍시 시기동 자택에서 아내인 60대 B 씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.

그는 범행 직후 아들에게 전화해 범행 사실을 털어놓은 것으로 알려졌다. 아들은 곧바로 경찰에 신고했고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다.

A 씨는 체포 당시 만취 상태였고 집에 B씨와 단둘이 있었던 것으로 알려졌다.

경찰은 범행 후 자해를 시도한 A 씨가 회복하는 대로 정확한 사건 경위와 동기를 조사할 계획이다.
