본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
설날 아내 살해 80대 남성, 아들에 전화해 범행 사실 털어놔
동아일보
업데이트
2026-02-18 19:05
2026년 2월 18일 19시 05분
입력
2026-02-18 19:01
2026년 2월 18일 19시 01분
김형민 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260218/133375750/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
뉴시스
설날 당일에 아내를 흉기로 찔러 살해한 80대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
전북 정읍경찰서는 살인 혐의로 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 17일 밝혔다.
A 씨는 이날 오전 11시 55분경 정읍시 시기동 자택에서 아내인 60대 B 씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.
그는 범행 직후 아들에게 전화해 범행 사실을 털어놓은 것으로 알려졌다. 아들은 곧바로 경찰에 신고했고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다.
A 씨는 체포 당시 만취 상태였고 집에 B씨와 단둘이 있었던 것으로 알려졌다.
경찰은 범행 후 자해를 시도한 A 씨가 회복하는 대로 정확한 사건 경위와 동기를 조사할 계획이다.
#아내 살해
#설날 사건사고
#아들에 범행 털어놔
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
정원오 vs 오세훈…KBS 44% 31%·MBC 40% 36%·SBS 38% 36%
2
젤렌스키 위기는 ‘코미디언 인맥’을 측근에 앉히면서 시작됐다
3
최서원 딸 정유라, ‘재판 불출석’으로 구속 수감
4
나라곳간 채운 직장인 ‘유리지갑’…근로소득세 68.4조 역대 최대
5
[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로
6
국힘, 대구도 위태롭다? “與, 대구시장 후보 김부겸 추대 가능성”[정치를 부탁해]
7
[단독]“유튜브 보느라”…70대 이상 목디스크 8년새 50% 늘어
8
이영애가 김장 조끼를?…“전통시장 나들이”
9
이호선, ‘무속 예능’ 1번 만에 중도 하차…이유 직접 밝혔다
10
‘무죄’ 송영길, 19일 계양을 이사-20일 민주당 복당…출마 기우나
1
李, “사회악, 다주택에 특혜준 정치인…부모 시골집 문제 안삼아”
2
정동영 “9·19 군사합의 비행금지구역 복원 선제적 추진”
3
장동혁 “노모가 ‘핸드폰만도 못한 늙은이 죽어야’ 말씀”…李에 맞불
4
‘무죄’ 송영길, 19일 계양을 이사-20일 민주당 복당…출마 기우나
5
李 “대통령 되려고 된것 아냐…부동산공화국 극복-공정 세상 사력 다할것”
6
박지원 “장동혁, 설날에도 노모 팔이만…진짜 불효자식”
7
[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로
8
정원오 vs 오세훈…KBS 44% 31%·MBC 40% 36%·SBS 38% 36%
9
국방부, 육사가 맡던 ‘장군 인사’ 일반 공무원에 맡긴다
10
李, ‘설마가 부동산 잡는 해’ 만화 공유…또 부동산 메시지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
정원오 vs 오세훈…KBS 44% 31%·MBC 40% 36%·SBS 38% 36%
2
젤렌스키 위기는 ‘코미디언 인맥’을 측근에 앉히면서 시작됐다
3
최서원 딸 정유라, ‘재판 불출석’으로 구속 수감
4
나라곳간 채운 직장인 ‘유리지갑’…근로소득세 68.4조 역대 최대
5
[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로
6
국힘, 대구도 위태롭다? “與, 대구시장 후보 김부겸 추대 가능성”[정치를 부탁해]
7
[단독]“유튜브 보느라”…70대 이상 목디스크 8년새 50% 늘어
8
이영애가 김장 조끼를?…“전통시장 나들이”
9
이호선, ‘무속 예능’ 1번 만에 중도 하차…이유 직접 밝혔다
10
‘무죄’ 송영길, 19일 계양을 이사-20일 민주당 복당…출마 기우나
1
李, “사회악, 다주택에 특혜준 정치인…부모 시골집 문제 안삼아”
2
정동영 “9·19 군사합의 비행금지구역 복원 선제적 추진”
3
장동혁 “노모가 ‘핸드폰만도 못한 늙은이 죽어야’ 말씀”…李에 맞불
4
‘무죄’ 송영길, 19일 계양을 이사-20일 민주당 복당…출마 기우나
5
李 “대통령 되려고 된것 아냐…부동산공화국 극복-공정 세상 사력 다할것”
6
박지원 “장동혁, 설날에도 노모 팔이만…진짜 불효자식”
7
[단독]“10년 복무 너무 길어”…‘위탁 군의관’ 10년새 절반 이하로
8
정원오 vs 오세훈…KBS 44% 31%·MBC 40% 36%·SBS 38% 36%
9
국방부, 육사가 맡던 ‘장군 인사’ 일반 공무원에 맡긴다
10
李, ‘설마가 부동산 잡는 해’ 만화 공유…또 부동산 메시지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
보이스피싱 조직 등친 ‘간 큰’ 사기범…가짜 신분증으로 추적 피해
워런 버핏이 은퇴 전 마지막으로 사들인 주식은
의대 10명 중 7명 교육의 질 저하 체감
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0