사회
이영애가 김장 조끼를?…“전통시장 나들이”
동아일보
업데이트
2026-02-18 15:55
2026년 2월 18일 15시 55분
입력
2026-02-18 15:51
2026년 2월 18일 15시 51분
김형민 기자
이영애 인스타그램 갈무리
배우 이영애가 전통시장을 방문해 김장조끼를 입은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올려 화제가 되고 있다.
이영애 인스타그램 갈무리
이영애는 18일 자신의 SNS에 “전통시장 나들이. 힐링하고 갑니다. 모두 행복하세요”라고 글을 올렸다.
이영애는 그러면서 전통시장에서 구할 수 있는 이른바 ‘김장조끼’를 착용하거나 누빔재킷을 들고 사진을 찍었다.
이영애 인스타그램 갈무리
또 해산물을 고르고 시장 음식을 사 먹는 자연스러운 사진도 여러 장 올렸다.
이영애가 올린 해당 게시물을 본 누리꾼들은 “옆집 언니 같아서 좋다”, 시장에서도 미모가 빛난다“ 등의 댓글을 달았다.
#이영애
#김장조끼
#전통시장
#누빔재킷
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
