과일포장재·기름 묻은 신문지는 ‘종량제’…양파망은 ‘재활용’

명절이 지나면 각종 선물 포장재와 음식물 쓰레기가 한꺼번에 쏟아지면서 분리 배출 방법을 헷갈려하는 사람들이 적지 않다. 종량제 봉투에 넣어야 할지, 재활용으로 분류해야 할지 몰라 고민하는 이들도 많다. 명절 이후 혼란을 줄이기 위해 주요 쓰레기 배출 요령을 정리했다.
● 과일 꽃받침, 스티로폼 아냐… 종량제 배출
과일 상자 안에 들어 있는 꽃받침 모양이나 그물 형태의 완충재는 흔히 스티로폼으로 오해되지만, 실제로는 발포폴리에틸렌(EPE) 재질이다. 스티로폼(EPS)과 섞이면 재활용이 어려워질 수 있다. 일부 지자체에서는 EPE를 비닐류로 분리 배출하도록 안내하지만, 별도 지침이 없다면 일반 쓰레기로 처리해야 한다. 육류나 수산물 포장에 쓰이는 부직포 보자기나 가방도 재활용이 어려워 종량제 봉투로 배출해야 한다.
기름이 많이 묻은 신문지, 알루미늄 포일, 비닐랩은 재활용이 불가능해 종량제 봉투에 담아야 한다. 양파망은 비닐류로, 음식물이 묻지 않은 비닐봉투는 깨끗이 비운 뒤 재활용으로 배출한다. 깨진 술병 등 유리는 종이로 감싸 종량제 봉투에 버려 환경미화원의 안전사고를 예방해야 한다.
음식물이 묻은 스티로폼 상자와 플라스틱 용기는 깨끗이 씻은 뒤 테이프와 스티커를 제거해 분리 배출한다. 에어캡(뽁뽁이)은 공기를 빼 부피를 줄인 뒤 비닐류로 배출하면 된다.
음식물 쓰레기 처리에도 주의가 필요하다. 쪽파·대파 뿌리, 양파와 마늘 껍질, 옥수숫대, 조개껍데기, 생선뼈 등은 퇴비 품질을 떨어뜨리기 때문에 일반 쓰레기로 버리는 것이 바람직하다. 사용한 식용유는 하수구에 버리지 말고 전용 수거함에 배출해야 한다.
● 연휴 기간 생활폐기물 집중 단속
기후에너지환경부는 설 연휴에도 생활쓰레기로 인한 생활 불편이 없도록 과대포장·무단투기 단속에 나선다. 연휴 기간 생활폐기물 특별관리 체계를 가동해 전국 지방자치단체에서 생활폐기물이 원활히 배출 및 수거될 수 있도록 ‘생활폐기물 처리 상황반’과 ‘기동 청소반’을 운영한다. 생활폐기물이 수거되지 않거나 길거리에 쌓여 있는 경우 신속히 출동해 처리하는 등 관련 민원을 곧바로 대응하고, 상습 투기 우려 지역에 대한 순찰과 수거를 강화한다.
기후부와 각 지방정부는 지난달 19일부터 명절 선물세트 등 과대포장 우려제품에 대한 포장 규정 준수 여부를 집중 점검하고 있다. 대규모 점포 등을 현장 점검하면서 과대포장 의심 제품이 발견되면 포장검사 명령을 통해 포장공간 비율 및 포장 횟수 위반 여부를 측정해 기준 위반 시 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
