올해 설 연휴 기간 3명 중 1명 여행…귀성객 포함 2780만명 대이동

  • 동아일보

글자크기 설정

설 연휴를 하루 앞둔 13일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선이 정체를 빚고 있다. 한국도로공사에 따르면 이날 전국에서 554만 대가 고속도로를 이용하며 수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로 44만 대가 이동할 것이라 밝혔다. 2026.2.13/뉴스1
설 연휴를 하루 앞둔 13일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선이 정체를 빚고 있다. 한국도로공사에 따르면 이날 전국에서 554만 대가 고속도로를 이용하며 수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로 44만 대가 이동할 것이라 밝혔다. 2026.2.13/뉴스1
올해 설 연휴기간 세명 중 한명 꼴로는 여행을 떠나는 것으로 조사됐다. 국내여행을 떠나는 경우 14일 토요일에 출발해 17일 화요일에 귀가하는 가구가 가장 많은 것으로 나타났다.

한국교통연구원은 올해 1월 6일부터 13일까지 전국 국민 9569명을 대상으로 설 연휴기간 통행실태를 조사해 이 같이 발표했다.

연구원 설문조사에 따르면 올해 설은 응답자의 69.4%가 귀성 또는 여행을 다녀올 계획이라고 답했다. 이중 여행을 간다고 응답한 비율은 총 31.4%로, 이중 89.4%가 국내여행을 가는 것으로 조사됐다. 국내여행을 가는 경우에는 14일 토요일 출발해 17일 화요일 귀가한다고 응답한 비중이 9.1%로 가장 많았다. 14일 토요일 출발해 18일 수요일 귀가 예정인 가구가 7.5%로 뒤를 이었다.

고향으로 가기 위한 귀성 출발일로는 16일 월요일 오전을 선호한다는 응답이 15.6%로 가장 많았다. 집으로 돌아오기 위한 귀경 출발일로는 17일 화요일 오후를 꼽은 비중이 24.8% 였다. 만약 가장 많이 이용되는 고속도로는 경부선(23.1%)이었고, 호남선(11.4%)과 서해안선(10.9%), 중앙선(8.7%) 순이었다.

설 연휴를 하루 앞둔 13일 대구 동구 동대구역 대합실에서 귀성객들이 열차를 기다리고 있다. 2026.02.13. [대구=뉴시스]
설 연휴를 하루 앞둔 13일 대구 동구 동대구역 대합실에서 귀성객들이 열차를 기다리고 있다. 2026.02.13. [대구=뉴시스]
연구원은 설 연휴기간 승차권 예매율, 평년의 통행 증가율 등을 고려해 연휴 기간인 13일부터 18일까지 6일 동안 2780만 명이 이동할 것으로 예측했다. 지난히 3207만 명 대비 13.3% 감소한 예측치이지만, 연휴 기간이 길지 않아 일 평균 이동인구는 834만 명으로 전년(763만 명) 대비 9.3% 늘어날 것으로 추산됐다. 도로를 이용해 이동하는 하루 평균 교통량 역시 525만 대로 지난해 설(460만대) 대비 14.1% 늘어날 것으로 예측됐다.

국토부는 13~18일을 특별교통대책기간으로 정하고 교통혼잡이 예상되는 고속·일반국도 242개 구간(1847㎞)에서 차량 우회 안내 등 집중 관리에 나설 계획이다. 15일부터 18일까지 4일간 고속도로 통행료를 면제하고 졸음쉼터·휴게소는 11곳 추가해 운영한다.

버스·철도·항공·여객선 등 대중교통 운행 횟수와 좌석은 평시 대비 각각 12.7%(1만6578회), 9.7%(93만7000석) 늘린다. KTX·SRT를 통해 지방에서 서울로 이동하는 역귀성객에는 요금을 최대 50% 할인한다. 국제선 출국장은 최대 30분 앞당겨 공항 혼잡도를 낮추고 임시 주차장도 확보해 운영한다.

#설 연휴#국내여행#귀성#귀경#고속도로#교통량#특별교통대책#대중교통#교통혼잡#승차권 예매
이새샘 기자 iamsam@donga.com
이축복 기자 bless@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스