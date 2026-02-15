올해 설 연휴 기간 3명 중 1명 여행…귀성객 포함 2780만명 대이동

올해 설 연휴기간 세명 중 한명 꼴로는 여행을 떠나는 것으로 조사됐다. 국내여행을 떠나는 경우 14일 토요일에 출발해 17일 화요일에 귀가하는 가구가 가장 많은 것으로 나타났다.
한국교통연구원은 올해 1월 6일부터 13일까지 전국 국민 9569명을 대상으로 설 연휴기간 통행실태를 조사해 이 같이 발표했다.
연구원 설문조사에 따르면 올해 설은 응답자의 69.4%가 귀성 또는 여행을 다녀올 계획이라고 답했다. 이중 여행을 간다고 응답한 비율은 총 31.4%로, 이중 89.4%가 국내여행을 가는 것으로 조사됐다. 국내여행을 가는 경우에는 14일 토요일 출발해 17일 화요일 귀가한다고 응답한 비중이 9.1%로 가장 많았다. 14일 토요일 출발해 18일 수요일 귀가 예정인 가구가 7.5%로 뒤를 이었다.
고향으로 가기 위한 귀성 출발일로는 16일 월요일 오전을 선호한다는 응답이 15.6%로 가장 많았다. 집으로 돌아오기 위한 귀경 출발일로는 17일 화요일 오후를 꼽은 비중이 24.8% 였다. 만약 가장 많이 이용되는 고속도로는 경부선(23.1%)이었고, 호남선(11.4%)과 서해안선(10.9%), 중앙선(8.7%) 순이었다.
연구원은 설 연휴기간 승차권 예매율, 평년의 통행 증가율 등을 고려해 연휴 기간인 13일부터 18일까지 6일 동안 2780만 명이 이동할 것으로 예측했다. 지난히 3207만 명 대비 13.3% 감소한 예측치이지만, 연휴 기간이 길지 않아 일 평균 이동인구는 834만 명으로 전년(763만 명) 대비 9.3% 늘어날 것으로 추산됐다. 도로를 이용해 이동하는 하루 평균 교통량 역시 525만 대로 지난해 설(460만대) 대비 14.1% 늘어날 것으로 예측됐다.
국토부는 13~18일을 특별교통대책기간으로 정하고 교통혼잡이 예상되는 고속·일반국도 242개 구간(1847㎞)에서 차량 우회 안내 등 집중 관리에 나설 계획이다. 15일부터 18일까지 4일간 고속도로 통행료를 면제하고 졸음쉼터·휴게소는 11곳 추가해 운영한다.
버스·철도·항공·여객선 등 대중교통 운행 횟수와 좌석은 평시 대비 각각 12.7%(1만6578회), 9.7%(93만7000석) 늘린다. KTX·SRT를 통해 지방에서 서울로 이동하는 역귀성객에는 요금을 최대 50% 할인한다. 국제선 출국장은 최대 30분 앞당겨 공항 혼잡도를 낮추고 임시 주차장도 확보해 운영한다.
