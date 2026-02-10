올해 첫 검정고시, 13일까지 원서 접수

  • 동아일보

글자크기 설정


9일 서울 동작구 대방동 서울공고 체육관에서 응시생들이 2026년도 제1회 초중고 졸업 검정고시 원서를 접수시키고 있다. 응시 희망자는 9∼13일 서울공고 체육관에서 직접 원서를 제출하거나 ‘나이스 검정고시 대국민서비스’를 통해 신청하면 된다. 온라인 접수는 12일까지다.

#서울공고#검정고시#원서 접수#2026년도#나이스 검정고시
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스