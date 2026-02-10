본문으로 바로가기
사회
올해 첫 검정고시, 13일까지 원서 접수
동아일보
입력
2026-02-10 04:30
2026년 2월 10일 04시 30분
김재명 기자
9일 서울 동작구 대방동 서울공고 체육관에서 응시생들이 2026년도 제1회 초중고 졸업 검정고시 원서를 접수시키고 있다. 응시 희망자는 9∼13일 서울공고 체육관에서 직접 원서를 제출하거나 ‘나이스 검정고시 대국민서비스’를 통해 신청하면 된다. 온라인 접수는 12일까지다.
김재명 기자 base@donga.com
