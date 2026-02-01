美증시 AI 과잉투자 우려 진화… 코스피 4.1% 등 亞 증시 반등

다우지수 사상 첫 5만포인트 넘겨
삼성전자-하이닉스 5% 안팎 상승
K증시 시총 4996조… 대만도 제쳐
日 다카이치 기대감에 사상 최고가
인공지능(AI) 과잉 투자 논란 속 ‘옥석 가리기’가 진행 중인 가운데 한국, 일본 등 아시아 증시가 반등에 성공했다. 앞서 미국 뉴욕 증시에서 반도체주가 강세를 보이며 한국과 대만의 반도체, 일본의 전력기기 등 인프라 기업들의 주가가 뛰었다. 코스피와 코스닥 동반 강세로 한국 증시 시가총액은 독일에 이어 대만 증시도 제쳤다.
아시아 증시 강세는 AI 과잉 투자 논란으로 요동쳤던 증시가 뉴욕 증시 회복에 따라 위험자산 선호 심리가 살아난 영향이 컸다. 6일(현지 시간) 뉴욕 증시는 최근 낙폭이 과도했다는 인식에 저가 매수세가 유입되며 3대 주가지수가 동반 상승했고, 다우존스 종합지수는 처음으로 5만 포인트를 넘겼다.
● 아시아 증시 일제히 강세
9일 코스피는 전 거래일 대비 4.1% 오른 5,298.04로 마감하며 2거래일 만에 반등에 성공했다. 이날 개인이 약 3조3000억 원 순매도했지만, 외국인이 4500억 원, 기관이 2조7000억 원가량 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 삼성전자(+4.92%)와 SK하이닉스(+5.72%)는 나란히 5% 안팎 주가가 상승했다.
연기금이 코스닥 비중을 늘릴 것이란 기대감이 반영되며 코스닥은 4.33% 올랐다. 기관과 외국인이 각각 4800억 원, 1600억 원 순매수했지만, 개인은 6000억 원 순매도했다.
이날 눈에 띈 건 일본 증시였다. 일본 닛케이 225 평균주가는 전 거래일 대비 3.89% 오른 5만6363.94엔으로 마감하며 사상 최고가를 경신했다. 8일 개표한 일본 총선(중의원 선거)에서 집권 자민당은 전체 465석 중 3분의 2를 넘는 316석을 확보했다. 다카이치 사나에 총리의 인기에 힘입은 압승으로 다카이치 총리가 내세우는 적극 재정이 추진될 것이라는 기대감이 커졌다.
일본 증시 시총 3위인 히타치 주가가 8.4% 올랐다. 히타치는 AI 데이터센터의 핵심 인프라인 전력기기를 공급하는 기업이다. 대만 자취안 지수도 1.96% 상승했다. TSMC의 주가가 1.97% 상승하는 등 반도체 기업들의 주가가 강세를 보인 영향이다.
9일 종가 기준 코스피, 코스닥, 코넥스를 합친 한국 증시 시총은 4996조 원으로 늘어나며 대만 증시를 제쳤다. 대만증권거래소에 따르면 대만 주식시장 시가총액은 105조6621억 대만달러(약 4888조 원) 수준이다. 한국 증시 시총은 독일 증시에 이어 대만 증시까지 제치며 거래소 기준으로 11위, 국가 기준으로 8위에 올랐다.
