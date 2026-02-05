‘2026 우먼스 풋살 인천’ 3월 21일 인천대공원 축구장서 개최

동아일보사와 채널A가 공동 주최하고 인천시가 후원하는 ‘2026 우먼스 풋살 인천’이 3월 21일 인천 남동구 장수동 ‘인천대공원 축구장’에서 열립니다.
이번 대회는 아마추어부(RISING부)와 등록선수부(MASTER부) 2개 부문으로 나눠 열리며 총 40개 팀을 모집합니다. 6일부터 선착순 접수합니다. 세부 일정 및 접수 방법은 대회 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있습니다. 여성 풋살 저변 확대와 교류의 장이 될 이번 대회에 풋살을 사랑하는 여성들의 많은 관심과 참여 바랍니다.
● 대회명 : 2026 우먼스 풋살 인천 ● 일시 및 장소 : 3월 21일(토) 인천대공원 축구장 ● 참가 부문 : 아마추어부(32팀)·등록선수부(8팀) ● 참가비 : 팀당 20만 원 ● 경기 방식 : 5인제 풋살·경기당 15분 ● 참가 접수 : 공식 인스타그램 내 링크를 통한 선착순 모집 ● 공식 인스타그램 : @womans_futsal2026 ● 문의 : wf.incheon@gmail.com / 010-9178-8004
