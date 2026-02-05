‘2026 우먼스 풋살 인천’ 3월 21일 인천대공원 축구장서 개최

2026 우먼스 풋살 인천- 대회로고
2026 우먼스 풋살 인천- 대회로고

동아일보사와 채널A가 공동 주최하고 인천시가 후원하는 ‘2026 우먼스 풋살 인천’이 3월 21일 인천 남동구 장수동 ‘인천대공원 축구장’에서 열립니다.

이번 대회는 아마추어부(RISING부)와 등록선수부(MASTER부) 2개 부문으로 나눠 열리며 총 40개 팀을 모집합니다. 6일부터 선착순 접수합니다. 세부 일정 및 접수 방법은 대회 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있습니다. 여성 풋살 저변 확대와 교류의 장이 될 이번 대회에 풋살을 사랑하는 여성들의 많은 관심과 참여 바랍니다.

2026 우먼스 풋살 인천 포스터
2026 우먼스 풋살 인천 포스터
● 대회명 : 2026 우먼스 풋살 인천
● 일시 및 장소 : 3월 21일(토) 인천대공원 축구장
● 참가 부문 : 아마추어부(32팀)·등록선수부(8팀)
● 참가비 : 팀당 20만 원
● 경기 방식 : 5인제 풋살·경기당 15분
● 참가 접수 : 공식 인스타그램 내 링크를 통한 선착순 모집
● 공식 인스타그램 : @womans_futsal2026
● 문의 : wf.incheon@gmail.com / 010-9178-8004

주최 : 동아일보사·채널A
후원 : 인천광역시·인천관광공사

2026 우먼스 풋살 인천 신청 QR
2026 우먼스 풋살 인천 신청 QR







차준호 기자 run-juno@donga.com
