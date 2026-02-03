서울시, 전산 장애땐 종이 문서로 업무

작년 국정자원 화재 계기로 대비
서울시가 전산 장애나 시스템 마비 상황에서도 민원 처리와 내부 결재가 중단되지 않도록 종이 문서를 활용한 행정 대응 체계를 전국 최초로 마련했다.
수기 문서처리 표준 매뉴얼 배포
서울시는 전산 마비 시 수기 문서로 업무를 처리하는 절차를 담은 ‘업무관리시스템 수기 문서 처리 표준 매뉴얼’을 제정하고, 이를 실제 상황에 적용하는 전 부서 합동 대응훈련을 실시한다고 3일 밝혔다. 이번 매뉴얼은 지난해 9월 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부 전산 시스템이 장기간 중단되며 민원 처리와 행정 업무 전반에 차질이 빚어진 사례를 계기로 마련됐다.
매뉴얼에는 전산 장애 발생 시 문서 작성과 결재, 접수, 발송을 종이 문서로 전환하는 절차를 비롯해 문서번호 부여 방식, 등록대장 관리 기준, 관인이 필요한 문서의 예외 처리, 시스템 복구 이후 전자문서 재등록과 기록물 이관까지 전 과정이 담겼다. 전산 장애 상황에서도 행정 효력과 기록 관리가 유지되도록 세부 절차를 구체화했다.
서울시는 매뉴얼의 실효성을 검증하기 위해 2월 3일부터 5일까지 전 부서 합동 모의훈련을 진행한다. 본청과 사업소 등 720여 개 전 부서가 참여해 행정포털과 업무관리시스템이 중단된 상황을 가정하고 수기문서 처리 매뉴얼에 따라 민원 처리와 내부 결재를 수행한다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 “재난이나 장애 상황에서도 현장에서 즉시 작동할 수 있는 행정 대응 기준을 제도화한 데 의미가 있다”고 말했다.
송진호 기자 jino@donga.com
