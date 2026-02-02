“곰팡이 쫀득 쿠키…배가 아파요”…두쫀쿠 위생신고 급증

‘두바이 쫀득 쿠키’의 선풍적인 인기와 맞물려 이와 관련된 식품위생법 위반 신고가 최근 3개월 동안 20건 가까이 접수된 것으로 확인됐다.
2일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 서미화 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 11월부터 지난달 23일까지 부정·불량식품 통합신고센터(1399)에 접수된 두바이 쫀득 쿠키 관련 신고는 총 19건이었다.
● 곰팡이 의심부터 ‘가짜 재료’ 논란까지
신고 내용은 △ 위생 관리 부실과 무허가 영업이 각각 7건으로 가장 많았으며 △ 이물 발견(2건) △ 표시 사항 위반(1건)이 뒤를 이었다.
위생과 관련해선 “제품에 곰팡이가 피었는지 카카오 가루인지 구분이 안 된다”거나 “섭취 후 식중독 증상이 발생했다”는 신고가 접수됐다. 피스타치오 껍데기나 딱딱한 이물질이 씹혔다는 사례와 포장지에서 색소가 묻어 나왔다는 신고도 있었다.
최근 논란이 된 “카다이프 대신 소면을 사용했다”는 신고 내용도 포함됐다.
● 철물점·이불가게에서도 판매…무허가 영업 기승
가장 심각한 대목은 영업 신고조차 하지 않은 채 제품을 파는 무허가 영업이다. 중고 거래 플랫폼이나 아파트 커뮤니티는 물론, 식품 판매와 무관한 일반 사업장에서도 쿠키를 만들어 파는 사례가 적발되고 있다.
상호 표시 없이 제품을 판매하거나 보건증 확인, 마스크 착용 등 기본적인 위생 수칙조차 지키지 않은 채 가정에서 제조한 제품을 유통하는 방식이다.
현재 식약처는 전국 17개 지자체와 함께 디저트 전문 배달 음식점과 무인 매장 3600여곳을 집중 점검 중이다. 현재 고발된 1건을 제외한 나머지 위반 사례에 대해 행정지도를 실시했으며, 위반 정도가 중한 사례는 추가 조치를 검토하고 있다.
서 의원은 “식약처는 변화하는 식품 트렌드를 면밀히 파악하고 선제적인 점검을 통해 국민이 안심할 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
