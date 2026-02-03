[송파구] 겨울방학에도 박물관은 살아있다

‘송파구 박물관 나들이’ 개최
어린이·가족 대상 체험 2월 28일까지
7개 박물관 확인도장 받으면 수료증

‘송파구 박물관 나들이’ 공식 포스터. 송파구 제공
송파구(구청장 서강석)가 가족 모두 즐길 수 있는 ‘송파구 박물관 나들이’를 오는 28일까지 연다.

올해로 34회를 맞이한 이 프로그램은 송파구와 지역 내에 위치한 주요 박물관·미술관이 협업해 매년 방학마다 운영하는 문화체험프로그램. 이번에는 △더 갤러리 호수 △롯데뮤지엄 △서울백제어린이박물관 △소마미술관 △송파구립 예송미술관 △송파책박물관 △한성백제박물관 등 총 7개 박물관이 참여한다.

프로그램은 스탬프투어 방식으로 운영해 재미를 더한다. 7개 박물관에서 리플릿 및 교육교재로 활용하는 ‘감상활동지’를 지참하고 박물관별 프로그램에 참여해 확인 도장을 받으면 된다. 모두 참여하면 공식 수료증을 받을 수 있다. 수료증은 추후 학교 겨울방학 과제로 제출할 수 있어서 학생들에게 호응이 좋다.

참여를 희망하는 가족 및 어린이는 각 박물관을 자유롭게 방문해 체험하면 된다. 다만, 롯데뮤지엄과 소마미술관은 유료 관람이며, 그 외 전시관은 무료다. 롯데뮤지엄은 ‘송파구 박물관 나들이’ 참가자에 한해 관람료 50% 할인 혜택을 제공한다.

서 구청장은 “앞으로도 송파구 곳곳의 시설과 연계해 특색 있는 문화체험기회를 확대해 나가겠다”고 했다.

김재성 기자 kimjs6@donga.com
