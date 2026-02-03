[속보]코스피 하루만에 5100 회복…매수 사이드카 발동

한국거래소는 이날 오전 9시 26분 22초에 선물가격 상승으로 향후 5분간 유가증권시장의 프로그램 매수 호가 효력이 정지된다고 공시했다.
코스피 매수 사이드카는 코스피200 선물거래종목 중 직전 거래일 거래량이 가장 많은 종목 가격이 5% 이상 상승해 1분간 지속될 경우 발동된다.
매수 사이드카 발동 당시 코스피200의 선물가격은 전일 종가 대비 36.55포인트(5.05%) 상승한 759.15였다.
오전 9시 27분경 코스피는 전 거래일 대비 193.32포인트(3.91%) 상승한 5142.99에서 거래됐다.
코스피 매수 사이드카 발동은 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 유예하겠다는 발언 이후 국내 증시가 급등한 지난해 4월 10일 이후 약 10개월 만이다.
전날엔 ‘워시 발작’에 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 일시 효력 정지)가 5분간 발동됐다. 케빈 워시 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 차기 연준 의장 후보로 지명되면서 그의 매파 성향(통화 긴축 선호) 우려로 위험자산에 대한 투자심리가 얼어붙은 모양새였다. 전날 코스피는 전장 대비 274.69포인트(5.26%) 하락한 4949.67에 거래를 마쳤다.
