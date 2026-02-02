청정지역 녹차와 쫄깃한 꼬막 20% 특별 할인

전남 보성군은 산과 바다, 들과 갯벌이 조화를 이루는 남해안의 대표적인 청정 지역이다. 안개가 잦고 일교차가 큰 지형적 특성과 깨끗한 수자원은 보성을 대한민국 차(茶) 산업의 중심지로 성장시켰다. 보성에서는 579개 농가가 778㏊ 면적에서 녹차를 재배하고 있다. 산성 토양(pH 4.5∼5.5)은 배수가 잘되고 유기물이 풍부해 차 재배에 적합하다. 해풍의 영향으로 병충해가 적고 잎이 튼튼하다. 이 때문에 다른 지역 녹차보다 떫은맛(카테킨)이 덜하고 담백하면서도 깊은 맛이 난다.
보성은 꼬막의 고장이기도 하다. 꼬막은 단백질과 비타민, 무기질, 칼슘이 풍부한 것으로 알려져 있다. 보성 벌교 앞바다는 조수 간만의 차가 크고 미네랄과 영양분이 풍부한 세립질 펄로 이뤄져 꼬막이 잘 자란다. 이로 인해 ‘벌교 꼬막’은 육질이 튼실하고 쫄깃한 것이 특징이다. 꼬막은 새꼬막과 참꼬막으로 나뉘는데 이 가운데 참꼬막이 더 귀하다. 참꼬막은 껍질이 밋밋한 새꼬막과 달리 골이 깊고 껍질이 두껍다. 막 데쳐낸 참꼬막은 검게 윤이 나며 짭짤한 맛이 특징이다.
보성 특산품은 온라인 쇼핑몰 ‘보성몰’에서 구매할 수 있다. 보성몰에는 180여 개 업체가 입점해 1000여 종의 상품을 판매하고 있다. 보성몰은 설을 앞두고 2월 4일부터 6일까지 특별 할인 행사를 연다. 이용 고객에게 20% 할인(일부 품목 제외)과 구매 금액의 3% 적립 혜택을 제공한다. 신규 회원 가입 시 3000포인트, 출석 체크 시 100포인트, 구매 후기 작성 시 최대 300포인트를 적립금으로 지급한다.
