곡성 농산물로 빚은 전통주… 목 넘김도 부드러워

전남의 작은 농촌 마을 곡성(谷城)은 동악산과 용두산 등 산림이 울창하고 맑은 섬진강 물줄기가 흐르는 곳이다. 계절마다 다양한 청정 농산물이 생산된다. 곡성에서는 청정 농산물과 전통주 산업이 결합하는 문화가 자리 잡아가고 있다. 그 중심에는 농업회사법인 시향가가 있다. 시향가는 전통주의 명맥을 이어갈 뿐 아니라 지역 농산물을 재료로 사용하며 농업과 상생의 길을 걷고 있다.
시향가는 고품질 가루미 쌀을 비롯해 토란, 멜론, 딸기 등 곡성 농산물을 활용해 전통주를 빚는다. 탁주와 약주, 증류식 소주 등 모두 13종의 전통주를 생산하고 있다. 특히 증류주 ‘네오 40(NEO 40)’은 주류 업계와 정부 기관으로부터 좋은 평가를 받았다.
네오 40은 곡성산 가루미 쌀을 100% 사용해 빚은 증류주로 남도 우리술 품평회에서 증류주 부문 최우수상과 새술마루상을 동시에 받은 프리미엄 전통주다. 최근에는 도수를 낮춘 ‘네오 25 화이트’를 새롭게 선보이며 소비층을 확대하고 있다.
시향가는 유명 셰프와의 협업을 통해 제품의 장점을 알리고 있다. 최강록 셰프와 함께 만든 네오 40은 곡성 쌀의 품질을 각계에 알리는 계기가 됐다. 심성철 셰프와 협업한 막걸리 ‘마리주’는 주산지인 곡성에서 자란 토란을 원료로 해 독특한 풍미를 살렸으며 미국 뉴욕 맨해튼의 레스토랑에서도 판매되고 있다.
양숙희 시향가 대표는 “유기농 찹쌀을 계약 재배해 재료로 사용하는 등 전통주를 곡성 농산물로 빚고 있다”며 “좋은 재료로 만들어 탁주도 목 넘김이 부드럽고 트림도 잘 나오지 않는다”고 말했다. 시향가의 전통주는 곡성군 공식 온라인 쇼핑몰인 곡성몰과 포털사이트 검색 등을 통해 구매할 수 있다. 구입 문의는 시향가 고객센터로 하면 된다.
댓글 0