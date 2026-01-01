비타민C 40% 더 많은 ‘비타킹’ 딸기 맛보세요

경북농업기술원 신품종 홍보
경북농업기술원은 30일부터 다음 달 1일까지 김천혁신농협 하나로마트에서 딸기 신품종 ‘비타킹’ 홍보 행사를 연다.
내일부터 전시-할인 행사 열려
비타킹은 2023년 품종보호 등록된 경북 육성 신품종으로 과실이 크고 향이 풍부하며, 새콤달콤한 신맛과 단맛의 조화가 뛰어난 것이 특징이다. 또 기존 딸기 품종보다 비타민C 함량이 약 40%, 엽산 함량이 약 10% 높아서 맛과 건강을 동시에 중시하는 소비자층의 관심을 받고 있다.
행사 기간 매장 홍보 부스에서는 비타킹 품종 소개와 전시, 시식 행사, 품종 특성 및 재배 배경에 대한 안내를 진행한다. 또 시가보다 저렴하게 구매할 수 있는 기회도 함께 제공한다.
조영숙 경북농업기술원장은 “비타킹은 경북에서 자체 육성한 기능성 딸기 품종으로 차별화된 품질과 영양적 강점을 갖춘 것이 특징”이라며 “이번 행사가 소비자에게는 신뢰할 수 있는 국산 딸기 신품종을 알리는 계기가 되고 도내 딸기 재배 농가에는 소비자와 직접 소통할 수 있는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
