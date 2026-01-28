[단독]서울시의회 윤리특위, 김경 만장일치 제명

내달 24일 본회의 의결땐 직 잃어
강선우 “지역구, 보좌관이 주로 관리”
‘1억 공천 헌금’ 대가성 부인 전략
‘1억 원 공천 헌금’ 의혹으로 경찰 수사를 받는 김경 서울시의원에 대해 27일 제명이 의결됐다. 서울시의회 윤리특별위원회는 이날 위원 15명 중 12명(국민의힘 9명, 더불어민주당 3명)이 출석해 만장일치로 제명에 찬성했다고 밝혔다. 시의회는 “김 시의원이 청렴성과 도덕성을 심각하게 훼손하고 시민 신뢰에 중대한 손상을 초래한 점 등을 종합적으로 고려했다”고 밝혔다. 다음 달 24일 본회의에서 제명안이 의결되면 김 시의원은 직을 잃는다.
한편 김 시의원으로부터 2022년 지방선거를 앞두고 ‘공천 헌금’ 1억 원을 받았다가 돌려준 혐의를 받는 무소속 강선우 의원은 20일 경찰 조사에서 “지역구(서울 강서갑)는 보좌관이 주로 관리했다”고 진술한 것으로 27일 파악됐다. 매주 지역구에서 열리는 당직자 회의에 본인은 거의 참석하지 않았고, 대신 회의는 보좌진이 주로 진행했다는 주장이다.
이는 서울 강서를 지역구로 둔 김 시의원으로부터 받은 1억 원의 대가성을 부인하려는 전략이라는 분석이 나온다. 뇌물 혐의에는 금품이 오간 사실뿐 아니라 직무 관련성과 대가성이 뒤따라야 하는 만큼 지역구 활동에 소홀했다는 점을 강조하며 ‘공천을 대가로 받은 돈이 아니었다’는 기존 주장을 유지하려 한다는 것. 경찰은 강 의원의 진술을 검증하기 위해 지역구 활동 내용 등을 들여다보고 있다.
