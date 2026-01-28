광주역사민속박물관, 시민 참여형 전시 통했다

공립박물관 평가 4회 연속 ‘우수’
광주시는 광주역사민속박물관이 문화체육관광부의 공립박물관 평가인증에서 4회 연속 우수 인증기관으로 선정돼 운영 역량과 공공성을 입증했다고 27일 밝혔다. 공립박물관 평가인증제는 박물관 운영의 전문성과 공공성을 종합 점검해 인증 등급을 부여하는 국가 제도로 2017년 처음 도입돼 3년 주기로 시행한다.
세대-계층별 맞춤 프로그램 운영
광주역사민속박물관은 시민 참여형 전시를 기획해 광주의 역사와 민속, 민주·인권·평화의 가치를 일상 속 이야기로 풀어낸 점에서 높은 점수를 받았다. 세대별, 계층별 맞춤형 교육 프로그램으로는 시민 접근성과 만족도를 동시에 높였다는 평가도 받고 있다.
또 지역의 역사·민속자료를 체계적으로 수집·보전·연구해 전시와 교육으로 활용하는 선순환 구조를 구축했다. 이는 문체부의 공립박물관 정책 방향인 지역 밀착형 문화서비스 확대에 맞는 우수 운영 사례로 꼽힌다.
1987년 개관한 광주역사민속박물관은 본관을 비롯해 신창동 마한유적체험관, 무등산 분청사기전시실 등에서 전시·교육·체험 프로그램을 운영하며 시민과 일상적으로 만나는 공공문화 향유 공간으로서 역할을 강화하고 있다.
이부호 광주역사민속박물관장은 “우수기관 4회 연속 인증은 전문성과 공공성을 공식적으로 인정받은 성과”라며 “지역의 역사와 삶의 이야기를 충실하게 기록해 시민이 신뢰하고 사랑하는 열린 공공문화공간으로 자리매김하도록 힘쓰고 있다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0