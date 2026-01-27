“재생에너지 키운다”…한전KPS·전남개발공사 맞손

한전KPS와 전남개발공사가 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 위해 손을 맞잡았다.
한전KPS와 전남개발공사는 ‘재생에너지 중심의 에너지 대전환 대비를 위한 사업 협력 양해각서(MOU)’를 체결했다고 27일 밝혔다.
전력설비 정비 전문 공기업 한전KPS와 전남도 산하 공기업인 전남개발공사는 이번 협약을 통해 지역 기반 에너지 협력 모델을 구축하기로 했다. 한전KPS는 발전설비 정비·운영·유지관리 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 재생에너지 설비의 안정적 운영을 지원한다. 전남개발공사는 지역의 풍부한 재생에너지 자원과 개발 경험을 살려 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.
양 기관은 전남을 중심으로 풍력·태양광 등 재생에너지 사업은 물론 수소 등 에너지 신사업 분야로 협력 범위를 확대해 지역 경제 활성화와 일자리 창출로 이어지는 성공 모델을 만든다는 계획이다.
협약서에는 풍력발전 공동개발·투자·운영, 전문인력 양성·정비 인프라 구축, 태양광·수소 분야 공동사업, 기술개발·연구과제 공동 참여 등 폭넓은 협력 내용이 담겼다.
김홍연 한전KPS 사장은 “이번 협약은 공공기관 간 협력을 통해 지속 가능한 에너지 생태계를 만드는 출발점”이라며 “실질적인 성과로 이어질 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
