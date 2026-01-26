본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
서울스카이 ‘주술회전’ 콜라보
동아일보
입력
2026-01-26 04:30
2026년 1월 26일 04시 30분
박형기 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260125/133227506/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
25일 국내 최고 높이인 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 진행 중인 체험형 전시 ‘주술회전X서울스카이: 회옥·옥절 & 시부야사변’ 전시물을 살펴보는 관람객의 모습. 글로벌 인기 애니메이션 ‘주술회전’과 협업한 이번 전시는 2월 28일까지 열린다.
#서울스카이
#주술회전
#콜라보
#체험형 전시
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다
2
“이만희 구속 계기로 신천지 정치개입 본격화” 합수본 진술 확보
3
李 “팔때보다 세금 비싸도 들고 버틸까”… 하루 4차례 집값 메시지
4
운동권 1세대서 7선 의원-책임총리…‘민주당 킹메이커’ 이해찬 별세
5
“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프
6
[단독]‘李 성남-경기라인’ 김용, 보석중 북콘서트 논란
7
한동훈 제명 두고 국힘 ‘폭풍전야’…장동혁 복귀후 직접 마무리할 듯
8
라면 먹고도 후회 안 하는 7가지 방법[노화설계]
9
[천광암 칼럼]이혜훈 결국 낙마… ‘탕평’이라도 무자격자는 안 된다
10
코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국
1
‘민주 킹메이커’ 이해찬 전 총리 별세…7선 무패-책임 총리까지
2
李, 이혜훈 지명 철회…“국민 눈높이 부합 못해”
3
민주평통 “이해찬, 의식 돌아오지 않은 위중한 상태”
4
李 “정부 이기는 시장 없다”…‘양도세 중과 유예 종료’ 재강조
5
한동훈 제명 두고 국힘 ‘폭풍전야’…장동혁 복귀후 직접 마무리할 듯
6
운동권 1세대서 7선 의원-책임총리…‘민주당 킹메이커’ 이해찬 별세
7
李, 美 새 국방전략 발표에 “자주국방은 기본 중에 기본”
8
이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다
9
與 “이해찬, 의식 회복 못한 상태“…국내 긴급 이송 논의 중
10
“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다
2
“이만희 구속 계기로 신천지 정치개입 본격화” 합수본 진술 확보
3
李 “팔때보다 세금 비싸도 들고 버틸까”… 하루 4차례 집값 메시지
4
운동권 1세대서 7선 의원-책임총리…‘민주당 킹메이커’ 이해찬 별세
5
“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프
6
[단독]‘李 성남-경기라인’ 김용, 보석중 북콘서트 논란
7
한동훈 제명 두고 국힘 ‘폭풍전야’…장동혁 복귀후 직접 마무리할 듯
8
라면 먹고도 후회 안 하는 7가지 방법[노화설계]
9
[천광암 칼럼]이혜훈 결국 낙마… ‘탕평’이라도 무자격자는 안 된다
10
코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국
1
‘민주 킹메이커’ 이해찬 전 총리 별세…7선 무패-책임 총리까지
2
李, 이혜훈 지명 철회…“국민 눈높이 부합 못해”
3
민주평통 “이해찬, 의식 돌아오지 않은 위중한 상태”
4
李 “정부 이기는 시장 없다”…‘양도세 중과 유예 종료’ 재강조
5
한동훈 제명 두고 국힘 ‘폭풍전야’…장동혁 복귀후 직접 마무리할 듯
6
운동권 1세대서 7선 의원-책임총리…‘민주당 킹메이커’ 이해찬 별세
7
李, 美 새 국방전략 발표에 “자주국방은 기본 중에 기본”
8
이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다
9
與 “이해찬, 의식 회복 못한 상태“…국내 긴급 이송 논의 중
10
“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
美미네소타서 또 연방요원 총격에 남성 사망…시위 격화될 듯
“추울수록 맛있어” 면역력 쑥 올리는 영양사 픽 ○○ [알쓸톡]
원두값 고공행진에… 작년 커피 수입액 2.6조
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0