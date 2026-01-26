서울스카이 ‘주술회전’ 콜라보

  • 동아일보

25일 국내 최고 높이인 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 진행 중인 체험형 전시 ‘주술회전X서울스카이: 회옥·옥절 & 시부야사변’ 전시물을 살펴보는 관람객의 모습. 글로벌 인기 애니메이션 ‘주술회전’과 협업한 이번 전시는 2월 28일까지 열린다.

#서울스카이#주술회전#콜라보#체험형 전시
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

