작년 경주엑스포대공원, 54만 명 방문… 역대 최대

민간기업-야간 콘텐츠로 인기
경북문화관광공사는 지난해 경주엑스포대공원을 찾은 관람객 수가 역대 최대인 54만 명을 기록했다고 25일 밝혔다. 경북문화관광공사에 따르면 지난해 관람객 수는 전년도 51만 명보다 5.9% 증가하며 지속적인 성장세를 이어가 역대 최대 성과를 거뒀다.
관람객 40%는 지역 내 숙박도
자체 분석 결과, 민간기업 협업 콘텐츠 운영 사업으로 유입된 행사 목적 관람객이 7만5000여 명으로 전년보다 39.1% 증가한 것으로 나타났다. 또 외부 방문객의 40.6%가 경주에서 숙박을 계획하는 등 경주엑스포대공원이 체류형 관광을 유도하며 지역 상권 활성화에도 기여한 것으로 분석됐다.
‘엑스 호러(EX-HORROR)’ 등 시즌별 대표 콘텐츠를 중심으로 야간 프로그램을 강화한 점도 관람객 증가에 한몫했다. 경북문화관광공사는 앞으로 엑스 호러와 엑스 펌킨나잇 등 관람객 참여형·체류형 민간 콘텐츠 중심의 운영 전략을 강화해 관광 활성화를 선도할 계획이다.
김남일 경북문화관광공사 사장은 “올해도 더욱 다양하고 완성도 높은 콘텐츠를 통해 시민과 관광객 모두가 찾는 열린 문화관광 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0